Житель Бурятии отработал 100 часов за езду без прав

Мужчина трудился разнорабочим на предприятии по сбору неопасных отходов



В Северобайкальском районе Бурятии автолюбитель отработал 100 часов обязательных работ за управление транспортным средством без прав. Правонарушителя задержали на автодороге в момент управления автомобилем ВАЗ. При проверке документов выяснилось, что у не не истек срок лишения права управления транспортным средством, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.



Мировой суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ сроком на 100 часов.



"Должник для отработки наказания был определен в общество с ограниченной ответственностью, занимающееся сбором неопасных отходов, где мужчина был трудоустроен в качестве разнорабочего. Назначенное количество часов он отрабатывал в ежедневном режиме по 4 часа в день", - рассказали в пресс-службе УФССП.



Фото: pixabay.com

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