В Монголии откроется биржа криптовалют

Компания Stockchain планирует выйти на международный рынок



Компания Стокчэйн (Stockchain) открывает первую в Монголии специализированную биржу для торговли криптовалютами, сообщает



Как сообщили представители компании, с этой целью внедрена система, которая предоставит людям в любой стране возможность зарегистрироваться по официальному удостоверению личности или паспорту и принимать участие в торгах. «Чтобы справиться с нагрузкой на нашу сеть, мы разместили серверы в четырех странах - США, Гонконге, Сингапуре и Монголии, что обеспечит обработку 200 тыс заявок на покупку и продажу цифровых валют в секунду».



Компания начала развивать внешние отношения с центральноазиатскими странами в целях продвижения на международном уровне. Она планирует выйти на рынок Казахстана в первом квартале 2022 года. В рамках этой работы 17 ноября будет подписано соглашение с казахстанской стороной. Казахстан входит в тройку лидеров мира по производству и потреблению криптовалюты.



Кроме того, компания проводит исследования и переговоры по расширению международных отношений с другими странами Центральной Азии и странами Европы.



Фото: montsame.mn Компания Стокчэйн (Stockchain) открывает первую в Монголии специализированную биржу для торговли криптовалютами, сообщает МОНЦАМЭ . Особенность биржи заключается в том, что она позволяет отечественным компаниям продавать свои акции на мировом рынке с использованием технологии блокчейн и привлекать иностранных инвесторов.Как сообщили представители компании, с этой целью внедрена система, которая предоставит людям в любой стране возможность зарегистрироваться по официальному удостоверению личности или паспорту и принимать участие в торгах. «Чтобы справиться с нагрузкой на нашу сеть, мы разместили серверы в четырех странах - США, Гонконге, Сингапуре и Монголии, что обеспечит обработку 200 тыс заявок на покупку и продажу цифровых валют в секунду».Компания начала развивать внешние отношения с центральноазиатскими странами в целях продвижения на международном уровне. Она планирует выйти на рынок Казахстана в первом квартале 2022 года. В рамках этой работы 17 ноября будет подписано соглашение с казахстанской стороной. Казахстан входит в тройку лидеров мира по производству и потреблению криптовалюты.Кроме того, компания проводит исследования и переговоры по расширению международных отношений с другими странами Центральной Азии и странами Европы.Фото: montsame.mn

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