Улан-Удэ получил паспорт готовности к отопительному периоду

Все теплоснабжающие предприятия, организации и жилые дома полностью готовы к зиме

12 ноября по итогам проверки специалистов подключения города к теплу выдан паспорт готовности. Документ служит своеобразным знаком качества, гарантией того, что улан-удэнцы в течение всего зимнего сезона будут обеспечены теплом, сообщили в городской администрации.– В этом году, как и в сложном 2020 году, администрацией города, ресурсоснабжающими организациями, управляющими компаниями проведена слаженная и плодотворная работа. В срок завершены все необходимые мероприятия для надежного прохождения осенне-зимнего периода. Впервые в этом году отопительный сезон был начат на девять дней раньше, но это не повлияло на качество подготовки, – отметил заместитель мэра, председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев.В этом году межведомственные комиссии проверили на готовность 2175 (100%) многоквартирных домов, 232 (100%) социальных учреждений. Комиссия также оценила готовность 33 муниципальных котельных, семи ведомственных и 11 котельных Минобороны РФ, а также «ТЭЦ-2».В 2021 году выполнен капремонт тепловых сетей и котельных. В том числе перекладка тепловых сетей протяженностью 12 км, ремонт 4 котлоагрегатов, вспомогательного и насосного оборудования на 33 муниципальных котельных города.Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ