В Иркутской области будут судить охотников на соколов

В преступном промысле вновь участвовали граждане Сирии

В Иркутской области завершено расследование уголовного дела с утверждением обвинительного заключения в отношении семи участников преступной группы, занимавшейся отловом соколов, сапсанов и балабанов для нелегальной перевозки птиц на Ближний Восток — в Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Ливию, продажи коллекционерам, сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Ольхонской межрайоной природоохранной прокуратурой в августе 2020 организована проверка информации, поступившей по горячей линии об отлове хищных краснокнижных птиц семейства соколиных, охраняемых международными договорами Российской Федерации. К проверке подключились сотрудники нацпарка «Заповедное Прибайкалье», управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУВД Иркутской области, отдела полиции «Эхирит-Булагатский».

Вечером 23 августа 2020 года сотрудники ГИБДД установили и задержали двух уроженцев Сирии, которые охотились на соколов.

На основании сообщения природоохранного прокурора о преступлении Эхирит-Булагатским межрайоным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статье 258.1 УК РФ – «Незаконные добыча, содержание, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами РФ».

Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от шести до девяти лет со штрафом в размере от одного миллиона пятисот тысяч до трех миллионов рублей.

Как сообщал «Номер один», аналогичное дело рассматривалось в Бурятии три года назад. Тогда были осуждены трое членов такой же преступной группы под руководством проживающенго в России уроженца Сирии.

На рынках стран Ближнего Востока цена за один экземпляр сокола может достигать десятки тысяч долларов США.

Фото: epp.genproc.gov.ru