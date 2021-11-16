В Улан-Удэ долгострой по улице Лебедева подключат к отоплению

Сделать это планируется до конца года



Сейчас прорабатывается вопрос подключения объекта долевого строительства к теплоснабжению. До конца ноября подрядная организация планирует закрыть тепловой контур здания, что позволит приступить к внутренним отделочным работам. Ввести в эксплуатацию жилой комплекс планируется в третьем квартале 2022 года, сообщили в пресс-службе Минстроя Бурятии.



В полную силу идет строительство проблемного объекта «Промгражданстрой» по улице Лебедева. Жилой комплекс состоит из двух блоков. Строительные работы проводит подрядная организация «Стройстандарт», с июня этого года. В настоящий момент на объекте завершены работы по облицовке и утеплению фасада. Также завершается установка окон и балконных дверей. Кроме этого, в здании уже завершены кровельные работы.



«Сейчас на объекте производятся работы по установке инженерных внутренних систем. Это водоснабжение и водоотведение. До конца ноября мы планируем закрыть тепловой контур», - рассказал директор ООО «Стройстандарт» Альберт Осипов.



Также до конца этого года в многоэтажке появится отопление. Сейчас Минстрой Бурятии совместно с региональным Фондом прорабатывает вопрос подключения с ресурсоснабжающей организацией.



Генеральный директор Фонда поддержки дольщиков Бурятии Анатолий Бирюков отмечает, что на сегодняшний день 16 этажное здание площадью 17 тысяч квадратных метров готово на 75%. Завершить строительство проблемного объекта планируется в 3 квартале 2022 года



Также в этом году к коммунальным сетям будут подключены объекты застройщиков ПСК «Тамир», ЖСК «Новосел» и ООО «Домстройкомплект».



Фото: пресс-служба Минстроя



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