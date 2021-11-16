Бурятия оказалась в лидерах по числу пьяных водителей

Каждый второй автолюбитель республики признался, что употреблял за рулем





Автомобильный сайт Дром провел анонимный всероссийский опрос и выяснил, что 47% автолюбителей Бурятии садились за руль в пьяном виде. 53% опрошенных заявили, что никогда не ездили на машине пьяными.

Каждый четвертый автолюбитель республики (25%) признался, что садился за руль после употребления спиртного, но это было давно. Периодически управляют автомобилем подшофе 6% опрошенных. Еще 17% делали это «один-два раза за последние годы».В среднем по России 39% опрошенных автомобилистов признались, что садились за руль нетрезвыми. Больше всего принявших на грудь ездит по дорогам Якутии, Хакасии и Бурятии. В этих регионах каждый второй автолюбитель хотя бы раз садился за руль навеселе. А в Санкт-Петербурге и Пермском крае больше всего тех, кто никогда не употреблял перед вождением — около 70%.Напомним, в последние годы в России регулярно ужесточают наказание за пьяную езду. В 2019 году увеличили максимальный срок лишения свободы с 9 до 15 лет для нетрезвого водителя, по вине которого в ДТП погибли люди. А в июле этого года ужесточили наказание за повторную пьяную езду: до трех лет лишения свободы может получить водитель, ранее осужденный за «нетрезвое» ДТП.Всероссийский опрос проводился с 30 октября по 8 ноября 2021 года среди пользователей сайта Дром. В нем приняло участие 13,5 тысяч автолюбителей из 82 регионов страны.Фото: pixabay.com