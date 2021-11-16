В мэрии Улан-Удэ рассказали, как следить за общественным транспортом

Для этого надо скачать приложение «Умный транспорт»



Как сообщили в мэрии Улан-Удэ, отследить, где едет автобус или трамвай, можно в приложении «Умный транспорт». В нем на карте отображается, где движется муниципальный общественный транспорт и автобусы частных перевозчиков, есть ли в городе пробки и через сколько минут автобус подъедет к вашей остановке. Также с помощью приложения можно найти ближайшие остановки транспорта.

Прогнозы прибытия транспорта рассчитываются на основе информации с ГЛОНАСС, установленном во всех автобусах и трамваях. Информация в приложении обновляется каждые 20-40 секунд, при расчетах также учитываются текущие пробки.



Приложение «Умный транспорт» можно скачать на App Store или Play Маркете.



Также движение общественного транспорта можно определить с помощью портала bus03.ru и 2ГИС.



С графиком и схемой движения муниципальных автобусов можно ознакомиться на сайте администрации города в разделе



Телефоны диспетчеров: МУП «Городские маршруты» - 44-72-10, МУП «Управление трамвая» - 43-41-23, телефон «горячей линии» по работе городского пассажирского транспорта - 45-45-53.



Фото: «Номер один» Прогнозы прибытия транспорта рассчитываются на основе информации с ГЛОНАСС, установленном во всех автобусах и трамваях. Информация в приложении обновляется каждые 20-40 секунд, при расчетах также учитываются текущие пробки.Приложение «Умный транспорт» можно скачать на App Store или Play Маркете.Также движение общественного транспорта можно определить с помощью портала bus03.ru и 2ГИС.С графиком и схемой движения муниципальных автобусов можно ознакомиться на сайте администрации города в разделе «Транспорт» Телефоны диспетчеров: МУП «Городские маршруты» - 44-72-10, МУП «Управление трамвая» - 43-41-23, телефон «горячей линии» по работе городского пассажирского транспорта - 45-45-53.Фото: «Номер один»

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