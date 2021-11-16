Оронгойские арбузы вошли в топ-5 национального конкурса «Вкусы России-2021»

Бурятские бахчевые был представлены в номинации «Вкус природы»



Сладкая бахчевая ягода из Оронгоя вошла в пятерку лучших Национального конкурса региональных продуктов питания «Вкусы России». Всего в этом году на гастрономический конкурс всероссийского масштаба было подано 720 заявок из всех регионов нашей необъятной Родины. Общее число отдавших свой голос номинантам - более миллиона россиян, сообщили в минсельхозпроде Бурятии.



Из бурятских гастрономических находок в финал конкурса вошли оронгойские арбузы, бурятская ягода представлена в номинации «Вкус природы». В первой пятерке также - волгоградские помидоры, камчатская жимолость, кондинские белые грибы, некрасовский картофель.



Второй конкурс региональных брендов «Вкусы России» стартовал 20 октября и продлился до 7 ноября. Напомним, в прошлом году Бурятия победила с национальным блюдом «буузы» в номинации «Нас выбирают».



В нашей суровой республике выращиванием тех самых сочных и сладких, вкусных и полезных оронгойских арбузов занимается Дмитрий Вихрев с 2017 года. Вся продукция фермера под официальным брендом «Оронгойские арбузы» проходит испытания в лаборатории на безопасность, прежде чем попасть к покупателям, а результаты арбузных «анализов» фиксируются в декларации Евразийского таможенного союза.



Несмотря на кажущуюся экзотичность ягод для Бурятии, никакие инновации в работе не используются, но процесс более трудоемкий, чем в южных регионах. Секрет успеха предпринимателя: участие семьи, трактор, система капельного полива и место под солнцем для арбузных полей на южной стороне склона.



Особенные свойства этого арбуза обусловлены уникальными природными условиями, характерными для оронгойских полей. Именно в этом месте вырастают самые ранние овощи из-за особого микроклимата: местность богата теплом и солнечным светом, а уникальный химический состав почв обуславливает наличие в оронгойских арбузах множества полезнейших витаминов и элементов, делающих ягоду ценной для здоровья человека.



«Я очень рад такому результату и благодарен всем, кто отдал за нас свои голоса. В дни голосования я получил сотни звонков и сообщений со словами поддержки! Это очень вдохновляет и мотивирует на дальнейшую работу. Благодарим минсельхозпрод и всех тех, кто оказывал нам информационную поддержку!», – говорит Дмитрий Вихрев.



Фото: минсельхозпрод Бурятии



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.