В Бурятии директор бассейна спас цаплю

Сегодня Бурприроднадзор передал спасенную птицу на зимнее проживание
В Бурятии директор горячего бассейна в Ильинке Юрий Забужчук спас серую цаплю от верной гибели. Об этом сообщили в Бурприроднадзоре.
- Возле нашего бассейна в Ильинке находится пойма Селенги. Здесь много лягушек, тёплая вода в заводи и обитают цапли. Как то услышал, что сильно лают собаки, смотрю, они гоняют птицу. Отогнал собак. Оказалось, что у птицы пострадало крыло, оно было покусанным, - рассказал Юрий Забужчук.
Сегодня директор бассейна передал спасенную серую цаплю в Бурприроднадзор. Специалисты ведомства пристроили птицу на страусиную ферму в селе Верхний Саянтуй.
- Мы определили серую цаплю на временное содержание до весны. На этой ферме есть все условия для того, чтобы птица пришла в себя. Надеемся, что серая цапля выживет и встретится со своими сородичами весной, - отметил начальник отдела объектов охраны животного мира Бурприроднадзора Михаил Климентьев.
Серая цапля - птица отряда аистообразных (голенастых), семейства цаплевых. Внешность весьма характерна. Это длинноногая, длинношеяя птица серой окраски сверху и белой снизу, с включениями чёрного цвета, с довольно длинным острым клювом. Размеры достаточно большие, вес может достигать 2 кг.
Фото: Бурприроднадзор
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