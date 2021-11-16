В Восточном военном округе назначен новый командующий

Генерал-полковник Александр Чайко ранее командовал группировкой Вооруженных Сил России в Сирии



Новым командующим Восточным военным округом назначен генерал-полковник Александр Чайко, сообщили в пресс-службе округа. Представляя нового командующего войсками округа, статс-секретарь - заместитель министра обороны Российской Федерации Николай Панков отметил, что Александр Юрьевич – опытный руководитель, хорошо знающий Восточный военный округ. С апреля 2017 по апрель 2019 года он исполнял обязанности начальника штаба округа, а также командующего войсками округа в период его отсутствия.



Генерал-полковник Александр Чайко обладает опытом службы в Московском, Западном и Центральном военных округах. Последовательно прошел все основные командные должности от командира разведывательного взвода до заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.



«Сегодня на войска Восточного военного округа возложены важные задачи по защите национальных интересов России на ее Восточных рубежах. Желаю новому командующему и всему личному составу Восточного военного округа успехов в решении стоящих задач» - добавил Николай Панков.



В свою очередь генерал-полковник Александр Чайко отметил, что лучшие традиции, заложенные ветеранами и нынешним поколением военнослужащих Восточного военного округа, будут сохранены и приумножены. Личный состав округа сделает все возможное для обеспечения защиты суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации в зоне ответственности Восточного военного округа.



Генерал-полковник Александр Чайко родился в 1971 году в Московской области. В 1992 году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. Службу проходил на всех основных должностях от командира разведывательного взвода до командующего первой танковой армией Западного военного округа.



В 2001 году окончил Общевойсковую академию Вооруженных Сил Российской Федерации имени М.В. Фрунзе. В 2012 году окончил Военную академию Генерального штаба. По ее окончании проходил службу в должности заместителя командующего общевойсковой армией Центрального военного округа.



С июля 2014 года – командующий общевойсковой армией Западного военного округа. В апреле 2017 года назначен начальником штаба - первым заместителем командующего войсками Восточного военного округа. С июля 2019 года — заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации.



С сентября 2019 года по июнь 2021 года — командующий Группировкой войск Вооруженных Сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике.



С 12 ноября 2021 года — командующий войсками Восточного военного округа.



Фото: пресс-служба Восточного военного округа



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