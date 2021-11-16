В Бурятии суд отказался сносить буддийский субурган

Чиновники назвали религиозный объект самовольной постройкой



Сегодня Арбитражный суд вынес решение по иску Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Забайкальском крае и Республике Бурятия к буддийскому дацану «Пунцогнамдоллинг» в Окинском районе.

Напомним, чиновники требовали признать объект незавершенного строительства - Субурган -



Резонансное дело рассматривалось почти год. Сегодня суд постановил – полностью отказать в удовлетворении иска. Будет ли Управление Росимущества обжаловать это решение в вышестоящей инстанции, пока не известно.



Дацан «Пунцогнамдоллинг» - самый высокогорный буддийский храм России, в общине которого насчитывается около 5 тысяч человек. Становление этого дацана связывают со знаменитым Агваном Доржиевым, учителем Далай-Ламы ХIII, одним из выдающихся людей бурят-монгольского мира.



Фото: «Номер один» Напомним, чиновники требовали признать объект незавершенного строительства - Субурган - самовольной постройкой , истребовать «из незаконного владения ответчика в пользу Российской Федерации земельный участок площадью 3395 кв.м., расположенный в местности Вышка Тункинского района». Кроме того, в списке требований значилось «приведение земельного участка в состояние, пригодное для дальнейшего использования, путем демонтажа незаконно размещенных на нем участке объектов и восстановление территории незаконно занимаемого земельного участка, являющегося собственностью РФ». Также буддисты должны были «вывезти за свой счет объекты самовольного строительства, находящиеся на земельном участке». В случае неисполнения ответчиком этих требований в установленный срок Управление Росимущества просило взыскать с дацана судебную неустойку в размере 300 тысяч рублей.Резонансное дело рассматривалось почти год. Сегодня суд постановил – полностью отказать в удовлетворении иска. Будет ли Управление Росимущества обжаловать это решение в вышестоящей инстанции, пока не известно.Дацан «Пунцогнамдоллинг» - самый высокогорный буддийский храм России, в общине которого насчитывается около 5 тысяч человек. Становление этого дацана связывают со знаменитым Агваном Доржиевым, учителем Далай-Ламы ХIII, одним из выдающихся людей бурят-монгольского мира.Фото: «Номер один»

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