Таможенники ликвидировали канал контрабанды мускуса кабарги из Бурятии

В Корею и в Гонконг нелегально вывезено почти 14 кг мускуса на сумму свыше 40 млн рублей



Сибирская оперативная таможня совместно с Уральской оперативной таможней выявили серию фактов незаконного экспорта желез самцов кабарги, нелегально добытых на территории Иркутской области и Бурятии, общей стоимостью около 50 млн рублей, сообщили в пресс-службе таможни.



За полтора года - с февраля 2020-го по июль 2021-го - директор иркутской фирмы-экспортера по подложным документам вывез почти 14 килограммов мускуса на сумму свыше 40 млн рублей, что является крупным размером. Последнюю попытку контрабанды свыше шести килограммов этого ценного биологического вещества стоимостью более 9 млн рублей таможенникам удалось предотвратить.



«Это крупнейшее задержание мускуса таможенными органами за последние 10 лет», – прокомментировал начальник отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды Сибирской оперативной таможни Станислав Шубин.



Согласно российскому законодательству, железы кабарги и содержащийся в них мускус попадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения, и отнесены к стратегически важным ресурсам страны. Вывоз этих животных, их частей и дериватов допускается только при наличии разрешения Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.



Как установили оперативные сотрудники, 43-летний житель Иркутска, организовавший поставки мускуса в Республику Корея и в Гонконг, использовал подложные разрешения Росприроднадзора. При таможенном декларировании, которое он осуществлял через Иркутскую и Сибирскую электронную таможни, злоумышленник, желая легализовать незаконно добытый мускус, предоставлял разрешительные документы, выдачу которых ведомство не подтвердило.



В отношении мужчины Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело по статье 226.1 УК РФ (Контрабанда стратегически важных ресурсов). Оперативники провели обыски в офисе и на дому у директора фирмы-экспортера, изъяли документы и электронные носители информации. В соответствии с санкцией статьи мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.



Мускус (струя) кабарги – коричнево-бурое сложное по составу вещество с резким характерным запахом, которое синтезируется в мускусной железе самца кабарги и высоко ценится в народной медицине, особенно в странах Юго-Восточной Азии. Традиционная восточная медицина считает, что мускусная струя излечивает человека от двух сотней болезней. Уникальный химический состав мускуса до сих пор не позволяет получать его лабораторным способом, а сложность промысловой добычи обусловливает высокую стоимость – от 800 до 1400 рублей за 1 грамм в зависимости от качества.



Фото: Сибирская оперативная таможня

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