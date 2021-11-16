Абрамченко: Исключены риски залпового загрязнения Байкала отходами БЦБК

Вице-премьер правительства РФ оценила ход ликвидации накопленного экологического вреда БЦБК







Благодаря системной работе на площадке Байкальского целлюлозно-бумажного комбината удалось предотвратить ухудшение экологической ситуации на территории. Об этом заявила заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.



Она провела заседание межведомственной рабочей группы по организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в процессе деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, сообщили в пресс-службе администрации Иркутской области.



«Успешно понижены и очищены надшламовые воды в картах-накопителях, что исключило риски разрушения дамб гидротехнических сооружений и залпового загрязнения озера Байкал отходами, образовавшимися в процессе деятельности БЦБК», – отметила по итогам заседания вице-премьер.



«За весь период из «проблемных» карт-накопителей удалено 89 611 кубических метров надшламовой воды. Принятые меры по понижению уровня надшламовых вод в картах-накопителях БЦБК позволили нам избежать критической ситуации – перелива воды на поверхность. Хотя погодные условия, обильное таяние снега в Саянах и продолжительные дожди, увеличивали риски», – рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.



На совещании было отмечено, что контроль качества очистки надшламовых вод на регулярной основе осуществляется Росприроднадзором и его подведомственными учреждениями.



ФГУП «Федеральный экологический оператор» (предприятие госкорпорации «Росатом») завершило инженерные изыскания и ведет проектирование работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на полигонах «Солзанский» и «Бабхинский», а также - территории канализационно-очистных сооружений.



Председатель Научного совета Российской академии наук по глобальным экологическим проблемам Степан Калмыков представил заключение научно-технической экспертизы технических предложений организаций-разработчиков, которые войдут в проект рекультивации. С учетом исследований Центра лабораторного анализа и технических измерений Росприроднадзора, Российская академия наук утвердила экспертное научно-техническое заключение с рекомендациями: использовать для очистки щелокосодержащих сточных вод технологическое решение с использованием метода фильтрации и обратного осмоса. А для решения вопроса переработки содержимого карт шламонакопителей использовать технологию, основанную на методе последовательной двуступенчатой обработки содержимого карт без выемки специальными препаратами с получением безопасного инертного материала в сочетании с технологией глубинной массовой стабилизации, основанной на применении комплексных минеральных вяжущих добавок.



«Выбранные технологии войдут в проектную документацию по ликвидации накопленного вреда окружающей среде в части полигонов «Солзанский» и «Бабхинский», а также территории, занятой канализационно-очистными сооружениями с производственными помещениями, содержащими черный щелок», – рассказал директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии госкорпорации «Росатом» Андрей Лебедев.



Также участники межведомственной рабочей группы обсудили вопросы, касающиеся развития города Байкальска. Вице-премьер отметила работу по созданию проекта социально-экономического развития города.



«Важно не только убрать копившиеся десятилетиями промышленные отходы, но и создать среду для дальнейшего развития города. Байкальск станет первым экогородом, где будет проведена реновация с учетом экологических стандартов, котельная переведена на экологичные виды топлива, запущены проекты благоустройства и улучшения среды для жизни граждан», – сказала Виктория Абрамченко.



Игорь Кобзев доложил о том, что градостроительный совет Иркутской области одобрил мастер-план комплексного развития города. «По итогам разработки мастер-плана правительство Иркутской области совместно с «Центром развития Байкальского региона», администрациями Байкальска и Слюдянского района разработало проект распоряжения правительства Российской Федерации об утверждении Программы социально-экономического развития Байкальского муниципального образования до 2040 года и план мероприятий по ее реализации. Кроме того, сформирован перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках мастер-плана с привлечением частных инвестиций», – отметил Игорь Кобзев.



В декабре мастер-план комплексного развития Байкальска обсудят на совещании у зампредседателя правительства РФ Виктории Абрамченко.



Фото: irkobl.ru



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