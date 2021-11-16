В Улан-Удэ продолжаются «собачьи» рейды

Нарушителей правил содержания животных привлекают к ответственности





В Улан-Удэ сотрудники Управления административного контроля Комитета городского хозяйства ежедневно во всех трех районах проверяют правила содержания, регистрацию, вакцинацию домашних питомцев. Также они проводят с владельцами животных профилактические беседы о недопустимости самовыгула собак.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, сегодня, 16 ноября, специалисты обходят частный сектор в мкрн Забайкальский. У большинства хозяев животных уже есть регистрация.У местной жительницы Полины две собаки.– Одна маленькая, с ней внучата играют. Вторая побольше. Зарегистрировали их, когда здесь у нас машина стояла. Спустились к ним, провакцинировались и взяли все на собак. Они всегда в ограде, на улицу их не выпускаем. И соседи тоже все добропорядочные, по нашей улице вообще собаки не бегают, – рассказала хозяйка животных.У Олега три питомца, все тоже с регистрацией и с прививкой от бешенства.– Нет никаких сложностей в регистрации домашних питомцев. Приехал и оформил. Дело пяти минут. Собака – это не предмет для охраны, а живое существо. Нужен соответствующий уход, – отметил он.Работа по отлову и выявлению фактов нарушения правил содержания домашних животных усилена с 1 сентября в связи с тем, что школьники приступили к учебе.– Люди относятся с пониманием, если отсутствует регистрации у питомца, то спрашивают, где можно зарегистрировать, мы даем контакты городской станции по борьбе с болезнями животных, – сообщил начальник Управления административного контроля Юрий Садовский.Ветеринарные кабинеты городской станции открыты с 8.30 до 16.40 по двум адресам: ул. Зои Космодемьянской, д. 12, тел.: 43-79-71, ул. Родины, д. 11, тел.: 18-00-05.Всего с 1 сентября составлено 249 протоколов, пройдено 2 897 домовладений, выписано 395 требований на явку.В настоящее время планируется проведение массового рейда по собакам. Сотрудники Комитета городского хозяйства, администрации Советского района и городской станцией по борьбе с болезнями животных проведут профилактические акции по регистрации и вакцинированию домашних животных. Также проверят жилые массивы на предмет самовыгула хозяйских собак и проведут мероприятия по отлову безнадзорных животных.Напомним, за нарушение правил выгула домашних животных предусмотрены штрафы в размере от 3 до 100 тысяч рублей, за нарушение правил регистрации домашних животных – от 3 до 20 тысяч, за допущение нападения собак на человека с причинением вреда – от 3 до 100 тысяч рублей.С начала года административными комиссиями в районах города рассмотрено 683 протокола об административных правонарушениях на владельцев собак. Сумма наложенных штрафов составляет более 1,2 млн рублей. К ответственности за нарушение правил выгула домашних животных привлечено 303 человека, за нарушение порядка регистрации – 280 и за допущение нападения собак на человека – 78 граждан.Фото: мэрия Улан-Удэ