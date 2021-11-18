В деле Баира Жамбалова «потерялся» один свидетель

Бурчевский настаивает, чтобы за лжесвидетельство привлекли сына экс-политика



Следственное управление СКР России по Бурятии возбудило уголовные дела по ч. 1 ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показания) на трех свидетелей, дававших, по мнению следствия, искаженные сведения правоохранительным органам по поводу нашумевшего смертельного ДТП в Прибайкальском районе. Между тем Максим Бурчевский, отец погибшей девушки, настаивает, что необходимо допросить еще одного - четвертого свидетеля по делу Баира Жамбалова.

Ложные показания



Напомним, 26 мая Прибайкальский райсуд признал бывшего вице-спикера НХ, экс-лидера партии «Единая Россия» Баира Жамбалова виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение смерти человеку, и оставлении пострадавшего в опасности. Политика приговорили к 6 годам 1 месяцу в колонии-поселении, где он уже отбывает наказание. Сейчас взялись и за лжесвидетелей.



Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по РБ возбуждены уголовные дела в отношении трех местных жителей, выступавших свидетелями в уголовном процессе, связанном с наездом политиком, управлявшим внедорожником, на несовершеннолетнюю Галину Бурчевскую. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показания свидетеля в суде и в ходе досудебного производства), сообщили в СКР.



Речь идет о трех попутчиках Жамбалова, с которыми он возвращался с рыбалки.



Во время предварительного следствия и судебных заседаний по уголовному делу они дали заведомо ложные показания о том, что политик находился в другом автомобиле и не совершал наезд на пешехода. При этом один из них (бизнесмен Галуст Пилосян. – Прим. ред.) пытался взять вину Жамбалова на себя. Судом данные показания оценены критически, как не соответствующие действительности, сообщили в следственном ведомстве.



Состав и имена троицы официально не называются, однако понятно, что одним из них является Галуст Пилосян, «признававшийся» в том, что это он сбил девушку. Возможно, бизнесмен попытался взять на себя вину по причине того, что Баир Жамбалов поспособствовал его продвижению, когда занимал высокие посты. Тогда за короткий срок скромный предприниматель, занимающийся производством мучных и кондитерских изделий, стал великим бурятским строителем. Так, за период с 2011 по 2020 год фирма, принадлежащая Пилосяну, заключила 30 государственных контрактов на сумму свыше 800 млн бюджетных рублей. Причем первые миллионы Пилосян заработал на объектах Хоринского района, где главой тогда был его близкий друг Баир Жамбалов. Всего, по данным портала «Бурзакуп», за три года г-н Пилосян выполнил 12 контрактов, все они так или иначе связаны с бюджетными объектами Хоринского района.



Четвертый не лишний



Также под подозрение следственных органов попали и два других друга Жамбалова. Оба ехали вместе в кортеже, возвращающемся с рыбалки, и дали практически идентичные показания о том, что все они находились в «Прадо» в тот момент, когда Пилосян якобы совершил наезд на «Тойоте Ленд Крузер».



Между тем отец погибшей девушки Максим Бурчевский, в целом положительно оценивший действия следствия по г-ну Пилосяну и прочим «рыбакам», отметил, что «там еще не хватает четвертого».



- На судебных заседаниях сын Баира Жамбалов Александр Жамбалов заявлял, что он ехал вместе с отцом на «Фольксвагене-Туарег», принадлежащем Пилосяну. Хотя в суде доказано, что Баир Жамбалов ехал на «Прадо», - сообщил Максим Бурчевский. - Думаю, что следствие не оставит эти показания без внимания.



Напомним, сын Жамбалова, в прошлом оперативный сотрудник УФСБ по Бурятии, после возбуждения уголовного дела по делу отца переведен на Чукотку в город Певек, где теперь служит в одной из пограничных войсковых частей. Но в феврале 2021 года, когда находился на севере РФ, он давал



Тогда Александр Жамбалов не смог внятно ответить на вопрос гособвинения, кто дал ему команду пересесть с «Прадо» Жамбаловых на «Туарег» Пилосяна. По его словам, выходило, что он якобы просто уехал с рыбалки на чужой машине, даже не спросив у владельца. Далее Александр сообщал, что некоторое время «Туарег» и «Прадо» шли вместе, но перед селом Батурино он на «Туареге» вместе с отцом «далеко оторвался» от «Прадо». Между тем свидетели обвинения говорили совершенно иное.



В пресс-службе СУ СК РФ по РБ отказались от комментариев на этот счет. В любом случае, если делом еще одного предполагаемого лжесвидетеля займутся, вероятнее всего, это будет уже другое ведомство, учитывая статус военнослужащего.



Можно добавить, что Прибайкальский райсуд Бурятии на днях должен вынести решение по возмещению расходов Бурчевских на адвокатов. Первая инстанция, вынеся обвинительный приговор Жамбалову, этот вопрос почему-то не рассматривала, и лишь Верховный суд Бурятии указал районному о необходимости возмещения затрат пострадавшей стороне за услуги юристов.



Дмитрий Родионов, «Номер один»

Фото: «Номер один» Напомним, 26 мая Прибайкальский райсуд признал бывшего вице-спикера НХ, экс-лидера партии «Единая Россия» Баира Жамбалова виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение смерти человеку, и оставлении пострадавшего в опасности. Политика приговорили к 6 годам 1 месяцу в колонии-поселении, где он уже отбывает наказание. Сейчас взялись и за лжесвидетелей.Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по РБ возбуждены уголовные дела в отношении трех местных жителей, выступавших свидетелями в уголовном процессе, связанном с наездом политиком, управлявшим внедорожником, на несовершеннолетнюю Галину Бурчевскую. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показания свидетеля в суде и в ходе досудебного производства), сообщили в СКР.Речь идет о трех попутчиках Жамбалова, с которыми он возвращался с рыбалки.Во время предварительного следствия и судебных заседаний по уголовному делу они дали заведомо ложные показания о том, что политик находился в другом автомобиле и не совершал наезд на пешехода. При этом один из них (бизнесмен Галуст Пилосян. – Прим. ред.) пытался взять вину Жамбалова на себя. Судом данные показания оценены критически, как не соответствующие действительности, сообщили в следственном ведомстве.Состав и имена троицы официально не называются, однако понятно, что одним из них является Галуст Пилосян, «признававшийся» в том, что это он сбил девушку. Возможно, бизнесмен попытался взять на себя вину по причине того, что Баир Жамбалов поспособствовал его продвижению, когда занимал высокие посты. Тогда за короткий срок скромный предприниматель, занимающийся производством мучных и кондитерских изделий, стал великим бурятским строителем. Так, за период с 2011 по 2020 год фирма, принадлежащая Пилосяну, заключила 30 государственных контрактов на сумму свыше 800 млн бюджетных рублей. Причем первые миллионы Пилосян заработал на объектах Хоринского района, где главой тогда был его близкий друг Баир Жамбалов. Всего, по данным портала «Бурзакуп», за три года г-н Пилосян выполнил 12 контрактов, все они так или иначе связаны с бюджетными объектами Хоринского района.Также под подозрение следственных органов попали и два других друга Жамбалова. Оба ехали вместе в кортеже, возвращающемся с рыбалки, и дали практически идентичные показания о том, что все они находились в «Прадо» в тот момент, когда Пилосян якобы совершил наезд на «Тойоте Ленд Крузер».Между тем отец погибшей девушки Максим Бурчевский, в целом положительно оценивший действия следствия по г-ну Пилосяну и прочим «рыбакам», отметил, что «там еще не хватает четвертого».- На судебных заседаниях сын Баира Жамбалов Александр Жамбалов заявлял, что он ехал вместе с отцом на «Фольксвагене-Туарег», принадлежащем Пилосяну. Хотя в суде доказано, что Баир Жамбалов ехал на «Прадо», - сообщил Максим Бурчевский. - Думаю, что следствие не оставит эти показания без внимания.Напомним, сын Жамбалова, в прошлом оперативный сотрудник УФСБ по Бурятии, после возбуждения уголовного дела по делу отца переведен на Чукотку в город Певек, где теперь служит в одной из пограничных войсковых частей. Но в феврале 2021 года, когда находился на севере РФ, он давал свидетельские показания суду по ВКС.Тогда Александр Жамбалов не смог внятно ответить на вопрос гособвинения, кто дал ему команду пересесть с «Прадо» Жамбаловых на «Туарег» Пилосяна. По его словам, выходило, что он якобы просто уехал с рыбалки на чужой машине, даже не спросив у владельца. Далее Александр сообщал, что некоторое время «Туарег» и «Прадо» шли вместе, но перед селом Батурино он на «Туареге» вместе с отцом «далеко оторвался» от «Прадо». Между тем свидетели обвинения говорили совершенно иное.В пресс-службе СУ СК РФ по РБ отказались от комментариев на этот счет. В любом случае, если делом еще одного предполагаемого лжесвидетеля займутся, вероятнее всего, это будет уже другое ведомство, учитывая статус военнослужащего.Можно добавить, что Прибайкальский райсуд Бурятии на днях должен вынести решение по возмещению расходов Бурчевских на адвокатов. Первая инстанция, вынеся обвинительный приговор Жамбалову, этот вопрос почему-то не рассматривала, и лишь Верховный суд Бурятии указал районному о необходимости возмещения затрат пострадавшей стороне за услуги юристов.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»

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