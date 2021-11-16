В Бурятии запретят продажу несовершеннолетним газовых баллончиков

Законопроекты об этом рассмотрит очередная сессия Народного Хурала республики







Законопроекты об ограничении розничной продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, и о внесении изменений в республиканский закон «Об административных правонарушениях», рассмотрят на очередной 20-й сессии Народного Хурала. Она состоится 18 ноября, сообщили в пресс-службе республиканского парламента.



Законопроекты поддержаны всеми комитетами Народного Хурала. Согласно новеллам законопроектов, подросткам запретят продавать газовые баллончики, а тех, кто нарушит закон, ждет административное наказание в виде штрафа.



Осуществление розничной продажи предполагает привлечение лиц к административной ответственности с наложением административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 3000 рублей; на должностных лиц — от 10 000 до 20 000 рублей; на юридических лиц — от 30 000 до 40 000 тысяч рублей. Также предусмотрена административная ответственность за совершение повторного правонарушения: на граждан – от 4000 до 5000 рублей; на должностных лиц – от 30 000 до 40 000 рублей; на юридических лиц – от 50 000 до 70 000 рублей.



Необходимость введения таких мер обусловлена участившимися случаями отравления подростков путем вдыхания углеводородных сжиженных газов. С обращением о необходимости разработки такого законопроекта в Народный Хурал Бурятии в ноябре 2020 года обратился Следственный отдел по Заиграевскому району СКР по Бурятии. Законопроект был внесен в парламент правительством Бурятии 9 ноября 2021 года.



В настоящее время в подростковой среде отмечается распространение такого явления, как «сниффинг» (англ. tosniff - нюхать). При этом состояние токсического опьянения достигается путем вдыхания углеводородных сжиженных газов, входящих в состав ряда товаров хозяйственно-бытового назначения, в частности, используемых в баллончиках для заправки зажигалок или самих зажигалках, в баллончиках для работы портативных туристских газовых плит. К сожалению, в Бурятии произошло несколько смертельных отравлений подростков.



При этом, отметил председатель профильного аграрного комитета Дмитрий Швецов, на уровне федерального законодательства нет полного утвержденного перечня этих опасных объектов, которые надо запрещать для реализации несовершеннолетним.



«Мы изучали опыт других регионов. Везде этот перечень есть, но он разный. Единого подхода на федеральном уровне нет. Мы понимаем, что законопроект важный и нужный, но в то же время по линии комиссий по делам несовершеннолетних всех уровней необходимо усилить профилактические мероприятия. Каждый случай подробно рассмотреть. Но законопроект важный и нужный. Наше мнение – его необходимо принимать в двух чтениях», - огласил позицию комитета парламентарий.



Принятие законопроекта позволит эффективнее противодействовать распространению новых форм подростковой токсикомании и создаст необходимые условия для защиты детей от использования потенциально опасных товаров бытового назначения, содержащих сжиженные углеводородные газы, способами, представляющими угрозу жизни или здоровью ребенка.



Фото: hural-buryatia.ru



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.