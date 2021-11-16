Предприниматель из Улан-Удэ Алексей Семенов добрался с семьей до США

Инвалид, который являлся «витриной» успеха в российских СМИ, отчаялся после того, как его бизнес зашел в тупик из-за локдауна







⠀

Сначала Алексей долетел до Москвы, потом – до Мексики. Добрался до границы в США, попросил политическое убежище, сутки отсидел в иммиграционной тюрьме. И вот она – американская мечта.

⠀

Алексей владел автомастерской в Улан-Удэ. Из-за постоянных локдаунов в Бурятии он не смог дальше держать бизнес. Счета Семёнова арестовали.

⠀

Байден не откликнулся. Тогда Алексей решил действовать сам. Взял жену и шестилетнего сына и 8 ноября вылетел в Мексику. Говорит, что преодолеть границу было несложно: «Все офицеры мягко разговаривают, никто на тебя не кричит: «Зачем ты сюда приехал?». Руки не заламывают, наручники не надевают».

⠀

Семья Семёновых сутки провела в бордере – иммиграционной тюрьме. Это очень мало. Раньше мигранты могли сидеть там неделями, а то и месяцами. Алексей говорит, что такая скорость связана с наплывом людей на границе. Все пытаются попасть в Америку. В основном, это жители России и стран СНГ. Из-за скопления мигрантов документы оформляют быстро.

⠀

Сегодня Семёновы получили документы, там сказано, что они находятся в США на законных основаниях. Несколько дней они проведут на карантине в гостинице Сан-Диего. Потом поедут в Сакраменто, город, где Алексей изначально хотел жить. Там он будет искать работу в автомастерских.

⠀

«Некоторые блогеры рассказывали, что их на границе тормозили, били, вымогали деньги, - говорит Семёнов. – У нас все было ровно. У каждого самурая свой путь. Я доволен, все по плану».

⠀

Алексей Семенов – весьма известный предприниматель Бурятии с уникальной историей, который уже попадал в поле зрения СМИ и даже федеральных каналов России.

⠀

Фото: @nepokolebim Предприниматель из Улан-Удэ Алексей Семенов (@liokhaburiat) вместе с семьёй въехал на территорию США. Алексей передвигается на инвалидной коляске, сообщает в Инстаграм журнал «Люди Байкала» Сначала Алексей долетел до Москвы, потом – до Мексики. Добрался до границы в США, попросил политическое убежище, сутки отсидел в иммиграционной тюрьме. И вот она – американская мечта.Алексей владел автомастерской в Улан-Удэ. Из-за постоянных локдаунов в Бурятии он не смог дальше держать бизнес. Счета Семёнова арестовали. Как сообщал «Номер один» , Алексей записал видеообращение к президенту США Джо Байдену и попросил – в виде исключения – предоставить ему вид на жительство. «Я знаю, что Америка — страна возможностей, - сказал Семёнов. - Там я буду жить, радоваться жизни, и почувствую себя человеком».Байден не откликнулся. Тогда Алексей решил действовать сам. Взял жену и шестилетнего сына и 8 ноября вылетел в Мексику. Говорит, что преодолеть границу было несложно: «Все офицеры мягко разговаривают, никто на тебя не кричит: «Зачем ты сюда приехал?». Руки не заламывают, наручники не надевают».Семья Семёновых сутки провела в бордере – иммиграционной тюрьме. Это очень мало. Раньше мигранты могли сидеть там неделями, а то и месяцами. Алексей говорит, что такая скорость связана с наплывом людей на границе. Все пытаются попасть в Америку. В основном, это жители России и стран СНГ. Из-за скопления мигрантов документы оформляют быстро.Сегодня Семёновы получили документы, там сказано, что они находятся в США на законных основаниях. Несколько дней они проведут на карантине в гостинице Сан-Диего. Потом поедут в Сакраменто, город, где Алексей изначально хотел жить. Там он будет искать работу в автомастерских.«Некоторые блогеры рассказывали, что их на границе тормозили, били, вымогали деньги, - говорит Семёнов. – У нас все было ровно. У каждого самурая свой путь. Я доволен, все по плану».Алексей Семенов – весьма известный предприниматель Бурятии с уникальной историей, который уже попадал в поле зрения СМИ и даже федеральных каналов России. Как писал «Номер один» , мужчина стал героем Первого канала, ведь, несмотря на инвалидную коляску, он стал звездой спорта, успешным бизнесменом, счастливым мужем и отцом. В 2016 году мужчина вдохновил не только жителей Бурятии, но и всей страны своим примером и активной жизненной позицией – после эфира многие отправляли письма Алексею со своей историей. А перед отъездом он признался, что отчаялся. В своем обращении к Байдену мужчина добавил, что просит жителей республики не осуждать его, что это – очень выстраданное решение.Фото: @nepokolebim

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.