В Бурятии растет число разбоев, мошенничеств и вымогательств

Убийств и изнасилований, наоборот, стало меньше





В январе–октябре 2021 года в Бурятии зарегистрированы 17 543 преступления, что на 0,7% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года. Такие данные приводит республиканская прокуратура.

Возросло число разбоев (+27%), мошенничеств (+29%), вымогательств (+87%), преступлений, связанных с незаконной охотой (+38%).В то же время снизилось количество убийств и покушений на убийство (-30%), краж (-6%), в том числе с проникновением в квартиры (-20%), грабежей (-27%), изнасилований и покушений на изнасилование (-24%), хулиганств (-41%), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (-12%), преступлений, связанных с незаконными оборотом оружия (-17%) и наркотиков (-3%).На 6,1 % сократилось число преступлений, совершенных в общественных местах. Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 29% (в январе–октябре 2020 года – 31%).Увеличилось количество преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года их число возросло на 17% и составило 3 043.Фото: pixabay.com