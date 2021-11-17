Коммунальщики Улан-Удэ вышли на борьбу со снегом

Его убирают со вчерашнего вечера
В Улан-Удэ техника Комбината по благоустройству продолжает очищать улицы города от снега, который шел со вчерашнего вечера.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, работа по уборке снега идет в усиленном режиме. С 22 часов вечера 16 ноября дороги и тротуары от снега начали чистить тракторами-щетками. Посыпка дорог в первую очередь велась и идет на перекрестках, остановках и подъемах. На 6 утра на дороги города высыпано 700 тонн песка.
Всего задействовано 40 единиц техники, в том числе 14 пескоразбрасывающих машин, 10 самосвалов, 6 тракторов-щёток, 4 грейдера, 3 фронтальных погрузчика, бобкэты и т.д.
С утра уборщики территории расчищают остановочные карманы и лестницы, чтобы обеспечить комфортное передвижение жителей.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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