Коммунальщики Улан-Удэ вышли на борьбу со снегом

Его убирают со вчерашнего вечера



В Улан-Удэ техника Комбината по благоустройству продолжает очищать улицы города от снега, который шел со вчерашнего вечера.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, работа по уборке снега идет в усиленном режиме. С 22 часов вечера 16 ноября дороги и тротуары от снега начали чистить тракторами-щетками. Посыпка дорог в первую очередь велась и идет на перекрестках, остановках и подъемах. На 6 утра на дороги города высыпано 700 тонн песка.



Всего задействовано 40 единиц техники, в том числе 14 пескоразбрасывающих машин, 10 самосвалов, 6 тракторов-щёток, 4 грейдера, 3 фронтальных погрузчика, бобкэты и т.д.



С утра уборщики территории расчищают остановочные карманы и лестницы, чтобы обеспечить комфортное передвижение жителей.



Фото: мэрия Улан-Удэ Как сообщили в пресс-службе мэрии, работа по уборке снега идет в усиленном режиме. С 22 часов вечера 16 ноября дороги и тротуары от снега начали чистить тракторами-щетками. Посыпка дорог в первую очередь велась и идет на перекрестках, остановках и подъемах. На 6 утра на дороги города высыпано 700 тонн песка.Всего задействовано 40 единиц техники, в том числе 14 пескоразбрасывающих машин, 10 самосвалов, 6 тракторов-щёток, 4 грейдера, 3 фронтальных погрузчика, бобкэты и т.д.С утра уборщики территории расчищают остановочные карманы и лестницы, чтобы обеспечить комфортное передвижение жителей.Фото: мэрия Улан-Удэ

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