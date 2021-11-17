В Великобритании нашли иркутянку, пропавшую 30 лет назад

Девушка ушла из дома после ссоры, но только спустя почти 25 лет мать поиски дочери







Иркутянку, которая пропала 30 лет назад, Интерпол разыскал в Великобритании в графстве Камбрия, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.



В марте 2016 года в дежурную часть отдела полиции №9 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» поступило сообщение от 69-летней иркутянки. Пожилая женщина попросила помощи в установлении местонахождения родственницы. В далеком 1992 году 20-летняя дочь заявительницы ушла из дома после ссоры, после этого о местонахождении родственницы не было никакой информации. Только спустя практически 25 лет мать решила инициировать розыск дочери.



Для установления местонахождения женщины сотрудниками Интерпола были направлены сотни запросов в различные страны мира. Искали иркутянку на пяти мировых континентах, и продолжительная кропотливая работа принесла свои плоды – коллеги из Интерпола Англии информировали, что сибирячка на протяжении многих лет живёт в графстве Камбрия Великобритании.



В настоящее время для воссоединения инициатор розыска уведомлена, что ее дочь жива, здорова и является гражданкой Англии. Благодаря работе полиции у семьи, спустя три десятилетия, есть возможность воссоединить отношения.



Фото: pixabay.com



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