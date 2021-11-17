В Бурятии дольщикам, вложившимся в «Универсал», выплатят компенсации

Такое решение принял наблюдательный совет Федерального Фонда



Наблюдательный совет Федерального Фонда принял решение о выплате денежных компенсаций дольщикам, вложившимся в строительство проблемного объекта «Универсал», сообщили в пресс-службе Минстроя Бурятии.



В сентябре Федеральный Фонд дольщиков самостоятельно провел экспертизу проблемного объекта по улице Сахьяновой 9, а также запросил у республики дополнительные материалы по ранее проведенным экспертным обследованиям. Федеральный фонд дольщиков направил в адрес Наблюдательного совета предложение о выплате компенсации - возмещении денежных средств участникам долевого строительства. На заседании Наблюдательного совета за указанное предложение проголосовали единогласно.



Выплата будет осуществляться федеральным Фондом напрямую 116 дольщикам через уполномоченный банк-Банк Дом.РФ. Для каждого дольщика федеральный Фонд индивидуально установит размер выплаты. Денежные средства будут предоставлены в размере не менее проинвестированной суммы.



"На сегодняшний день в республике принято решение по всем объектам долевого строительства", - добавили в региональном Минстрое.



Фото: пресс-служба Минстроя Бурятии



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