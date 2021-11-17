Жители Бурятии стали лояльнее относиться к вакцинации

Людей все больше пугает коронавирус



Специалисты Центра управления регионом (ЦУР) с 26 по 30 октября провели исследование мнений пользователей соцсетей на тему COVID-19 и вакцинации. Предыдущее исследование было проведено с 24 по 30 сентября, сообщили в пресс-службе ЦУР.



В связи с ростом заболеваемости изменилось и мнение опрашиваемых. Так стало значительно больше тех, кто считает ситуацию с коронавирусом очень опасной – 26%, что на 14% больше, чем месяцем ранее. 20% указали среднюю обеспокоенность, а тех, кто совсем не волнуется стало на 5% меньше, но эта цифра все еще высока – 50% опрошенных.



При этом, почти одинаково распределились мнения респондентов об опасности самого вируса. Значительной угрозой считают 46%, незначительной – 45%.



Чаще считают, что коронавирус представляет угрозу: женщины (53%), респонденты в возрасте 55-64 года (60%), неработающие пенсионеры (55%).



Чаще считают, что коронавирус не представляет угрозы: мужчины (57%), квалифицированные рабочие (54%).



При этом из тех, кто лично столкнулся с ковидом, опасным вирус считают уже 60%. 81% опрошенных отметил, что испытывает негативные последствия коронавируса.



Также по результатам опроса, 43% считают вакцинацию эффективной (на 2% больше, чем по результатам предыдущего исследования). Среди опрошенных привились от коронавируса лично сами – 47%.



Половина респондентов отрицательно относится к вакцинации – 51% ( -2%).



42% респондентов надеются, что пандемия коронавируса в России скоро закончится. Треть (34%) настроены пессимистично, считают, что пандемия не закончится никогда.



Фото: pixabay.com

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