В Бурятии QR-коды не помогли сдержать роста COVID-19

Ежедневный прирост коронавируса составил 244 случая, восемь человек умерли



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 66 712. Это на 244 случая больше, чем было во вторник. Из них приходится на жителей Улан-Удэ 47% (31 198). Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 20 892 человека, за последние сутки – восемь (пять из них старше 65 лет), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных 202 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 14 342 человека.



В стационарах получают лечение 1 229 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 984. В отделениях реанимации находится 125 пациентов (из них старше 65 лет – 75), на ИВЛ – 75 пациентов (из них старше 65 –45), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 63.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1 517 коек: занято – 1 229, свободно – 288 коек. Занятость коечного фонда составляет 81,0%.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 4 017 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 59 312 (+205) человек, дополнительно сняты с наблюдения 198 человек.



За сутки проведено исследований от 3 728 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1 664 059 исследований.



Первым компонентом привито 456 343 человека. Завершили вакцинацию 319 771 человек.



Фото: pixabay.com



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