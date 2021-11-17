В Бурятии задержан сельский автомошенник

Он зарабатывал задатками за демпинговую продажу несуществующих автомобилей





В Бурятии сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска Улан-Удэ при содействии сотрудников Росгвардии задержали подозреваемого в мошенничестве, связанном с куплей-продажей автомобилей. Установлена его причастность к двум фактам противоправных деяний с причинением значительного ущерба, сообщили в республиканском МВД.



В середине октября 24-летний гражданин в одном из тематических пабликов в социальной сети выложил объявление о продаже якобы принадлежащей ему иномарки. На объявление откликнулась проживающая в Улан-Удэ девушка (её привлекла цена, значительно ниже рыночной – 150 тысяч рублей). Стороны договорились о сделке: за предоплату в сумме 25 тысяч рублей продавец, по легенде, проживающий в отдаленном районе республики, должен был забронировать за потенциальным покупателем авто и перегнать транспорт из села в столицу для просмотра. Однако после получения денег молодой человек перестал выходить на связь.



Аналогичным образом он спустя почти месяц обманул 24-летнего улан-удэнца. На этот раз «выгодное» предложение было размещено на одном из популярных сайтов по продаже автомобилей. Стоимость транспортного средства составила 170 тысяч рублей. В результате мошеннических действий потерпевший потерял задаток в сумме 10 тысяч рублей.



Подозреваемый был задержан оперативниками по месту жительства в Тарбагатайском районе (своим потенциальным жертвам он указывал другой район проживания). Злоумышленник нигде не работает, в несовершеннолетнем возрасте был условно осужден за разбойное нападение.



Возбуждены уголовные дела. Следствие продолжается. Имеются основания полагать, что фигурант, в отношении которого судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, причастен к аналогичным преступлениям.



Фото: МВД по Бурятии/скриншот



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