Бурятия возобновляет авиасообщение с Монголией

Рейс будет выполняться один раз в неделю



С 1 декабря Россия снимает ограничения на авиасообщение с Аргентиной, Бангладеш, Бразилией, Коста-Рикой и Монголией, пишет



Рейс по маршруту Улан-Удэ - Улан-Батор будет выполняться один раз в неделю.



Кроме того, в столицу Монголии можно будет улететь напрямую из Красноярска, Иркутска и Москвы.







Фото: pixabay.com

С 1 декабря Россия снимает ограничения на авиасообщение с Аргентиной, Бангладеш, Бразилией, Коста-Рикой и Монголией, пишет "КоммерсантЪ" Рейс по маршруту Улан-Удэ - Улан-Батор будет выполняться один раз в неделю.Кроме того, в столицу Монголии можно будет улететь напрямую из Красноярска, Иркутска и Москвы. Напомним , ранее мы писали, что монгольская сторона выразила высокую заинтересованность в маршруте, а также подтвердила его востребованность.Фото: pixabay.com

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