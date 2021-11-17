Передвижные экологические лаборатории поступили на ВСЖД

Они займутся мониторингом атмосферного воздуха и окружающей среды на участках БАМа и Транссиба



Две передвижные экологические лаборатории, выполненные на базе автомобилей «Форд» и КамАЗ, поступили на Восточно-Сибирскую железную дорогу, сообщили в ее пресс-службе. Их основной задачей станет мониторинг состояния атмосферного воздуха и окружающей среды, в том числе – на участках БАМа и Транссиба, расположенных в границах Байкальской природной территории.



Результаты контроля атмосферного воздуха в автоматическом режиме будут передаваться в систему экологического мониторинга ОАО «РЖД». Также техническое оснащение лабораторий дополнительно позволит осуществлять сбор и анализ проб воды и почвы на местах исследований.



Передвижная лаборатория на базе автомобиля «Форд» будет использоваться на участках Транссибирской магистрали. Экомобиль на базе КамАЗа, отличающийся повышенной проходимостью и грузоподъемностью, будет задействован на участках Байкало-Амурской магистрали. Обе автолаборатории приступят к работе до конца 2021 года.



Фото: company.rzd.ru







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