В Бурятии 12 иностранцев наказаны за срыв срока временного ввоза автомобилей

Сейчас на контроле у Бурятской таможни находятся более 1 800 автомашин с истекшим сроком временного ввоза



Бурятские таможенники с начала октября возбудили 12 административных дел за нарушение сроков временного ввоза автомашин: в отношении 11 граждан Монголии и одного гражданина Эстонии, сообщили в Бурятской таможне.



Напомним, с 1 апреля по 30 сентября 2021года Решением Совета ЕЭК был продлен срок нахождения на территории Евразийского экономического союза транспортных средств для личного пользования, временно ввезенных до начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.



Как рассказала начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля Бурятской таможни Светлана Синютина, иностранным автовладельцам необходимо было до 30 сентября 2021 года вывезти с таможенной территории ЕАЭС временно ввезенный транспорт, либо обеспечить его выпуск в свободное обращение.



С 1 октября 2021 года лица, не предпринявшие действий по вывозу временно ввезенных транспортных средств для личного пользования, подлежат административной ответственности и обязаны заплатить таможенные платежи. Чтобы избежать уплаты таможенных пошлин и налогов, иностранным гражданам необходимо вывезти автомобиль не позднее 6 месяцев со дня истечения срока временного ввоза, т.е. до 31 марта 2022 года. В этом случае уплачивается только административный штраф в размере 1,5 тысячи рублей. На сегодняшний день этой возможностью воспользовались 13 иностранцев (11 граждан Монголии, а также гражданин Австрии и гражданин Германии).



В настоящее время на контроле у Бурятской таможни находятся 1883 транспортных средств с истекшим сроком временного ввоза.



Фото: Бурятская таможня



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