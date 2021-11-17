В Бурятии пенсионерка лишилась денег, поверив в выплату в честь юбилея школы

Мошенники убедил ее в том, что администрация школы дарит всем выпускникам по пять тысяч рублей





В Бурятии в полицию Мухоршибирского района с заявлением о мошенничестве обратилась 67-летняя жительница с Саган-Нур. Женщина рассказала о том, что марте в популярной социальной сети ей пришло сообщение от сестры о юбилее школы, в которой они учились. В честь праздника, якобы, администрация школы дарит всем выпускникам по пять тысяч рублей. Чтобы получить деньги, необходимо указать номер банковской карты и код, который придет СМС-оповещением на сотовый телефон.



Женщина доверилась и передала все запрашиваемые данные. Спустя несколько минут с ее банковского счета было похищено более 23 тысяч рублей. Страница «сестры» и переписка с ней – удалены.



Пенсионерка поняла, что стала жертвой противоправного деяния, однако в правоохранительные органы обратилась только спустя несколько месяцев.



Полиция Бурятии напоминает о мерах финансовой безопасности в сети Интернет. При поступлении сообщения или звонка с просьбой под разными предлогами переслать данные банковской карты, код, приходящий в СМС-оповещении, СVC-код с обратной стороны карты, необходимо прекратить разговор, перезвонить тем, от чьего имени пришло сообщение, и уточнить информацию в личном разговоре. При получении сообщения ни в коем случае не нужно перезванивать на указанные номера.



Фото: pixabay.com





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