В Бурятии отдыхающие санатория болели коронавирусом

Проверка показала, что учреждение не соблюдало антиковидные меры



В Бурятии суд привлек должностное лицо санатория «Саяны» (СКУП РБ «Байкалкурорт») к административной ответственности за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Причина - регистрация случаев заболевания коронавирусной инфекции среди отдыхающих.

Как сообщили в Роспотребнадзоре Бурятии, проверка показала, что в учреждении не соблюдались профилактические и противоэпидемические мероприятия: дезинфекционный режим, а также социальное дистанцирование в обеденном зале и в зоне приема кислородных коктейлей.



По итогам рассмотрения дела должностное лицо санатория оштрафовано на 25 тысяч рублей. Постановление суда в законную силу еще не вступило.



Фото: «Номер один» Как сообщили в Роспотребнадзоре Бурятии, проверка показала, что в учреждении не соблюдались профилактические и противоэпидемические мероприятия: дезинфекционный режим, а также социальное дистанцирование в обеденном зале и в зоне приема кислородных коктейлей.По итогам рассмотрения дела должностное лицо санатория оштрафовано на 25 тысяч рублей. Постановление суда в законную силу еще не вступило.Фото: «Номер один»

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