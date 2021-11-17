Массовая проверка водителей состоится сегодня в Улан-Удэ

Основная цель традиционна – поиск водителей в состоянии опьянения





Госавтоинспекция Бурятии информирует о том, что в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий сегодня в Улан-Удэ пройдет профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей группами нарядов ДПС, сообщили в республиканском МВД.



Особое внимание будет уделено пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, а также профилактике ДТП с участием пешеходов. На магистральных улицах столицы Бурятии будут выставлены дополнительные экипажи ОСБ ДПС ГИБДД.

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О водителях, управляющих транспортом в состоянии опьянения, либо будучи лишенными права управления, можно сообщить в дежурную часть ГИБДД по телефону: 292902, 292999 или 102.



Фото: «Номер один»







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