Арест машины помог неуступчивой автоледи выплатить ущерб за ДТП

Женщина перечислила владельцу пострадавшей машины свыше 70 тыс рублей







В Улан-Удэ судебные приставы взыскали с виновницы дорожно-транспортного происшествия свыше 70 тысяч рублей ущерба в пользу автомобилиста, сообщили в управлении ФССП по Бурятии.



Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие произошло по вине женщины. Двигаясь по второстепенной дороге, на перекрестке неравно она не уступила дорогу транспортному средству, приближающемуся по главной дороге. В результате ДТП владельцу пострадавшей машины был причинен имущественный ущерб.



В связи с тем, что на момент аварии у владелицы транспортного средства отсутствовал полис ОСАГО, пострадавшая сторона вынуждена была обратиться в суд о взыскании материального ущерба с виновника ДТП.



В целях исполнения решения суда было проверено имущественное положение должницы. На основании полученных сведений из регистрирующих органов установлено, что за девушкой числится автомобиль марки Toyota Highlander, на который в последующем был наложен арест. Именно иномарки стал причиной скорейшей оплаты задолженности в полном объеме.



На сегодняшний день с горожанки взыскано 76 469 рублей материального ущерба, а также 3 тысячи рублей исполнительского сбора за несвоевременное исполнение судебного решения. Деньги в полном объеме перечислены взыскателю и направлены в доход государства, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.





Фото: БайкалФинанс



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