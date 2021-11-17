17.11.2021
Арест машины помог неуступчивой автоледи выплатить ущерб за ДТП

Арест машины помог неуступчивой автоледи выплатить ущерб за ДТП

Женщина перечислила владельцу пострадавшей машины свыше 70 тыс рублей


В Улан-Удэ судебные приставы  взыскали с виновницы дорожно-транспортного происшествия свыше 70 тысяч рублей ущерба в пользу автомобилиста, сообщили в управлении ФССП по Бурятии.

Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие произошло по вине женщины. Двигаясь по второстепенной дороге, на перекрестке неравно она не уступила дорогу транспортному средству, приближающемуся по главной дороге. В результате ДТП владельцу пострадавшей машины был причинен имущественный ущерб.

В связи с тем, что на момент аварии у владелицы транспортного средства отсутствовал полис ОСАГО, пострадавшая сторона вынуждена была обратиться в суд о взыскании материального ущерба с виновника ДТП.

В целях исполнения решения суда было проверено имущественное положение должницы. На основании полученных сведений из регистрирующих органов установлено, что за девушкой числится автомобиль марки Toyota Highlander, на который в последующем был наложен арест. Именно иномарки  стал причиной скорейшей оплаты задолженности в полном объеме.

На сегодняшний день с горожанки взыскано 76 469 рублей материального ущерба, а также 3 тысячи рублей исполнительского сбора за несвоевременное исполнение судебного решения. Деньги  в полном объеме перечислены взыскателю и направлены в доход государства, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
    

Фото: БайкалФинанс
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