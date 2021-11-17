Все северные районы Бурятии включены в новый список районов Крайнего Севера

Правительство России утвердило перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий; все льготы сохранены



Правительство России утвердило перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, сообщил официальный Telegram-канал федерального кабмина.



«Список регионов Крайнего Севера был составлен в 1992-1994 годах, после чего претерпел множество изменений. Новый вариант перечня более структурирован и соответствует современному муниципально-территориальному устройству страны», - говорится в публикации.



В него вошли отдельные части республик Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Тыва, Забайкальского, Красноярского, Хабаровского, Пермского, Приморского краев, Амурской, Архангельской, Иркутской, Сахалинской, Томской, Тюменской областей, ХМАО. Также туда полностью попали Якутия, Магаданская, Мурманская области, Ненецкий и Чукотский края, ЯНАО и Камчатка.



Жители всех территорий, входивших в предыдущие редакции документа, продолжат получать положенные им льготы, госгарантии и компенсации, добавляется в релизе. В Бурятии это: Баунтовский, Баргузинский, Курумканский, Окинский, Муйский, Северо-Байкальский районы и город Северобайкальск.







Фото: pixabay.com Правительство России утвердило перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, сообщил официальный Telegram-канал федерального кабмина.«Список регионов Крайнего Севера был составлен в 1992-1994 годах, после чего претерпел множество изменений. Новый вариант перечня более структурирован и соответствует современному муниципально-территориальному устройству страны», - говорится в публикации.В него вошли отдельные части республик Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Тыва, Забайкальского, Красноярского, Хабаровского, Пермского, Приморского краев, Амурской, Архангельской, Иркутской, Сахалинской, Томской, Тюменской областей, ХМАО. Также туда полностью попали Якутия, Магаданская, Мурманская области, Ненецкий и Чукотский края, ЯНАО и Камчатка.Жители всех территорий, входивших в предыдущие редакции документа, продолжат получать положенные им льготы, госгарантии и компенсации, добавляется в релизе. В Бурятии это: Баунтовский, Баргузинский, Курумканский, Окинский, Муйский, Северо-Байкальский районы и город Северобайкальск. Как сообщал «Номер один» , ранее был опубликован указ президента России об исключении из перечня территорий Крайнего Севера ряда регионов и муниципалитетов. Однако, как разу пояснил глава Бурятии Алексей Цыденов, указ президента России об исключении некоторых районов Бурятии из перечня территорий, попадающих в категорию «районы Крайнего Севера», будет дополняться постановлением правительства РФ Оно отдельно утвердит список северных территорий.Фото: pixabay.com

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