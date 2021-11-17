В Улан-Удэ завершилась ремонтная кампания трамвайных путей

На средства Единой дальневосточной субсидии капитально отремонтировали 2,5 км путей



В этом году на средства Единой дальневосточной субсидии капитально отремонтировали 2,5 км трамвайных пути на четырех участках города, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.



Так участок по ул. Чертенкова, от ул. Ю.Коммунара до ул. Сенчихина протяженностью 858,3 м.о.п. последний раз ремонтировали в 1997 году. Участок по ул. Балтахинова: подход к Удинскому мосту со стороны ул. Балтахинова без ремонта был с 1996 года. Участок по ул. Ключевская, от ул. Сахьяновой до улицы Лебедева не ремонтировали с момента строительства участка в 1970 году. А участок от остановки «Бурятский научный центр» до улицы Терешковой протяженностьюпоследний раз капитально отремонтировали в 1993 году.



На всех участках прошли работы по укладке трамвайного пути на железобетонной шпале, проведена алюминотермитная сварка стыков, которая увеличивает срок службы рельсов, уменьшает износ элементов пути, улучшает плавность хода. Такой метод сварки стыков минимизирует шум от колесных пар и создает более комфортные условия для проезда пассажиров, сообщают в МУП «Управление трамвая».



В ходе капитального ремонта обустроили один автомобильный переезд и три пешеходных перехода новым материалом - вместо асфальта или бетонных плит уложили резинокордовые плиты. Такую технологию на трамвайных путях применили в городе впервые. Обычно резиновые плиты устанавливают на железнодорожных переездах для более комфортного проезда машин. Они смягчают ударную нагрузку, гасят вибрацию, увеличивают сцепление зимой и летом в дождь.



Капитальный ремонт произведён на сумму 94 миллиона рублей. Работы проводила подрядная организация ООО «СМП №398» преимущественно в ночное время для минимизации изменений в движении трамваев.



Также в этом году МУП «Управление трамвая» производил ремонт собственными силами, без привлечения подрядных организаций. Выполнен капитальный ремонт четырех участков пути протяженностью 490 метров одиночного пути, это: пересечение рельсов на ул. Гагарина и проспекта 50-летия Октября, пересечение рельсов на ул. Терешковой ост. «Техникум строительства и городского хозяйства», разворотное кольцо на конечной ЛВРЗ, криволинейный участок в депо.



Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ



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