В Улан-Удэ добровольцы «ЛизаАлерт» нашли пропавшего школьника

Тринадцатилетний летний юноша находился один ночью на городской улице



В Улан-Удэ вчера вечером в 20:51 на горячую линию добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» поступила заявка о пропаже подростка. По словам родных, день мальчик провел на уроках в школе, однако вовремя домой не вернулся. Как показали камеры наблюдения, он вышел со школьного двора и направился в противоположную от дома сторону.



С первых минут к поиску подключилась команда опытных поисковиков: координатор, инфорги, сообщили в пресс-службе отряда «ЛизаАлерт». «После первой информации, полученной от мамы, стало понятно, что необходимо срочно собирать добровольцев на активный поиск. В 21:18 координатором был объявлен срочный сбор и через 10 минут первый экипаж прибыл на обозначенное место поиска», - рассказывает старший инфорг отряда Лариса Андреева.



Оперативно была подготовлена ориентировка, собрана информация у родственников, сотрудников полиции, классного руководителя. Добровольцы выдвинулись на осмотр улиц вдоль проезжих частей, дворов, осмотрели парк, продуктовые магазины и другие общественные места и объекты. Через два часа после получения заявки школьник был найден поисковиками на одной из улиц города.



«Когда мы заметили мальчика, сначала я обратила внимание на красные вставки возле карманов на его черной куртке. Такое описание нам дал координатор поиска. Затем я спросила, как его зовут и поняла, что это наш без вести пропавший, - поделилась поисковик отряда Дильнара Курбанова. -Затем мы с ребятами отвезли его к маме, с ним все в порядке».



Всего в поиске принимало участие 22 добровольца, было отработано восемь задач и пройдено и наезжено более 50 км.



Добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» основан в Бурятии 10 февраля 2018 года. За это время принято 865 заявок на поиск, найдены живыми 651 человек, 233 из них дети.



Фото: «ЛизаАлерт»



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