В Бурятии активисты «Единой России» присоединились к акции «Коробка храбрости»

Она приурочена ко Всемирному дню ребенка





Активисты регионального отделения партии «Единая Россия» и «Молодая гвардия» присоединились к ежегодной акции «Коробка храбрости», приуроченной ко Всемирному дню ребенка. Он отмечается 20 ноября.

«Коробку храбрости» для сбора игрушек установили в Улан-Удэ в КТК «Galaxy». Любой посетитель торгового комплекса может положить в коробку игрушки, которые будут передадут переданы маленьким пациентам детской республиканской клинической больницы. Каждый раз, когда ребенок будет выходить из кабинета, где ему пришлось пройти через неприятную либо болезненную процедуру, он возьмет игрушку из коробки – «награду» за смелость и терпение.- Я считаю «Коробку храбрости» очень правильной и доброй инициативой. Находиться в стенах больницы - большой стресс для ребенка. Поэтому наша задача - поддержать и подбодрить пациентов, которые в юном возрасте столкнулись с болезнью. В наших силах хоть немного отвлечь их от переживаний и страхов. Мы желаем ребятам храбрости и верим в их скорейшее выздоровление, – прокомментировал заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Народном Хурале и руководитель республиканского исполнительного комитета партии «Единая Россия» Владимир Ведерников.«Коробку храбрости» будут собирать до 30 ноября включительно. В нее можно положить конструкторы, наборы для творчества, игрушки. Все подарки должны быть новыми, в упаковках, чтобы в больницу не попали микробы и вирусы. Мягкие игрушки не принимаются, так как могут вызвать аллергию у ослабленных детей. По окончанию акции коробку с игрушками передадут детям, находящимся в больнице.Фото: Хурал Бурятии