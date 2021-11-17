В Бурятии дома для переселенцев из аварийного жилья построили с грубыми нарушениями

В газобетонных блоках стен зданий появились трещины, хотя дома еще не сданы



Госстройжилнадзоро проводит внеплановую проверку исполнения предписаний, выданных для подрядчика ООО «Регион Строй». Компания строит два многоквартирных дома в п.Селенгинск Кабанского района. Дома возводят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.



Так, в ходе проверки выявлено наличие трещин в газобетонных блоках стен зданий. Исполнительная документация для проверки армирования запрошена у подрядчика.



В настоящее время закончена внутренняя отделка помещений и фасадные работы. Замечания, которые возможно оценить при визуальной проверке, сняты. Исправлена высота перил в подъездах, косоуры лестничной клетки оштукатурены и окрашены, установлены автономные датчики пожарной сигнализации в квартирах. Благоустройство и установка МАФов также выполнены. Установлены поливочные краны для поливки придомовой территории, на фасадах домов поставлены светильники наружного освещения.



"После того, как будут представлены все требуемые документы, инспекторы подведут итоги и составят акт проверки. Следует отметить, что если все выявленные нарушения не будут устранены в срок, подрядчик будет привлечен к административной ответственности за неисполнение предписаний", - добавили в пресс-службе Госстройжилнадзора.



Фото: pixabay.com



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