Студенты Бурятии подают заявки на участие в олимпиаде «Я – профессионал»

Они могут получить денежные призы и льготы при поступлении для дальнейшего обучения



Более 150 студентов Бурятии уже подали заявки на участие в пятом сезоне Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал», сообщили в пресс-службе правительства республики.



Дипломанты получат льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов и возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Золотые, серебряные и бронзовые медалисты олимпиады также получат денежные премии до 300 тысяч рублей.



«Из 42 дней регистрации прошел уже 21 – ровно половина. Многие наши дипломанты рассказывают, как на старте не решались зарегистрироваться – им казалось, что у них недостаточно знаний и компетенций. Но, решившись, они завоевали призовые места и доказали в первую очередь себе, что способны на многое. Студенчество – самое подходящее время, чтобы пробовать себя и делать вклад в свое будущее. А олимпиада «Я – профессионал» позволит вам своим трудом и упорством получить прекрасные стартовые возможности, которых нет у других», – отметила руководитель олимпиады «Я – профессионал» Валерия Касамара.



Она добавила, что студенты Бурятии активно регистрируются на олимпиаду «Я – профессионал», а самыми популярными направлениями у них являются «Востоковедение: китаеведение, корееведение, японоведение», «Математика», «Менеджмент», «Лингвистика» и «Филология». На данный момент от студентов региона поступило 159 заявок на участие в олимпиаде.



«Всего 204 546 заявок на участие за этот срок – хороший результат. В Бурятии активнее всего на олимпиаду регистрируются студенты Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова и Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления. Мы уже преодолели экватор регистраций, эти три недели пролетели незаметно, впереди осталось столько же. Этот этап завершится быстро – уже 7 декабря. Зачастую некоторые студенты, к сожалению, откладывают регистрацию на последний момент, и мы знаем истории ребят, которые не успели вовремя подать заявку и смогли принять участие уже только в следующем году. Чтобы не упускать возможности, мы советуем не медлить с регистрацией, к тому же это занимает всего несколько минут», – подчеркнул генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.



«Я – профессионал» – один из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Олимпиада реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» при поддержке министерства науки и высшего образования РФ.



Зарегистрироваться на состязания можно на официальном сайте олимпиады. Традиционно олимпиада пройдет в два этапа: отборочный этап стартует 10 декабря и пройдет в онлайн-формате. Заключительный этап состоится с середины февраля до конца апреля 2022 года. Итоги состязаний будут подведены в мае.



Состязания пройдут по 72 направлениям и охватят широкий спектр профессиональных отраслей: гуманитарные, естественно-научные, инженерные, медицинские, технические, педагогические и другие науки.



Фото: egov-buryatia.ru



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