В мкрн Дивизионный пройдет массовый рейд по отлову безнадзорных животных

Также пройдут профилактические акции по регистрации и вакцинированию домашних животных



18 ноября сотрудники комитета городского хозяйства, управления административного контроля, администрации Советского района и городской станции по борьбе с болезнями животных проведут профилактические акции по регистрации, вакцинированию домашних животных, а также проверят весь жилой массив по недопущению самовыгула хозяйских собак и проведут мероприятия по отлову безнадзорных животных, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.



Возле Дома культуры им. А.П. Вагжанова с 9:00 до 17:00 будет работать мобильный пункт городской станции по борьбе с болезнями животных, где можно бесплатно вакцинировать своего питомца, а за 150 рубле зарегистрировать и получить жетон. Также по заявкам местных жителей к ним домой будет выезжать мобильная группа для регистрации и вакцинирования.



Напомним, что в Улан-Удэ с сентября снова начали работать оперативные штабы по отлову безнадзорных животных. Возобновление работы штабов связано с приближением холодов и предотвращением сбивания собак в стаи во время гона или «брачного сезона». За 2021г в городе было отловлено и выпущено в естественную среду обитания, после процедуры ОСВВ, 4331 особей.



Штабы, созданные во всех районах города, принимают обращения от жителей по телефонам и через мессенджер «Вайбер». Они работают ежедневно с 8.30 до 17.30, в выходные прием заявок ведется через мессенджеры. В Советском районе работает оперативный штаб по тел.: 30-17-08 и 22-66-62. Группа в Вайбере называется



В 2021 г. в Бурятии вступили в силу новые штрафы за самовыгул и регистрацию домашних животных. Теперь за нарушения правил выгула и регистрации предусмотрено наложение административных штрафов на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей.



Фото: "Номер один"

18 ноября сотрудники комитета городского хозяйства, управления административного контроля, администрации Советского района и городской станции по борьбе с болезнями животных проведут профилактические акции по регистрации, вакцинированию домашних животных, а также проверят весь жилой массив по недопущению самовыгула хозяйских собак и проведут мероприятия по отлову безнадзорных животных, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.Возле Дома культуры им. А.П. Вагжанова с 9:00 до 17:00 будет работать мобильный пункт городской станции по борьбе с болезнями животных, где можно бесплатно вакцинировать своего питомца, а за 150 рубле зарегистрировать и получить жетон. Также по заявкам местных жителей к ним домой будет выезжать мобильная группа для регистрации и вакцинирования.Напомним, что в Улан-Удэ с сентября снова начали работать оперативные штабы по отлову безнадзорных животных. Возобновление работы штабов связано с приближением холодов и предотвращением сбивания собак в стаи во время гона или «брачного сезона». За 2021г в городе было отловлено и выпущено в естественную среду обитания, после процедуры ОСВВ, 4331 особей.Штабы, созданные во всех районах города, принимают обращения от жителей по телефонам и через мессенджер «Вайбер». Они работают ежедневно с 8.30 до 17.30, в выходные прием заявок ведется через мессенджеры. В Советском районе работает оперативный штаб по тел.: 30-17-08 и 22-66-62. Группа в Вайбере называется «Отлов собак по Советскому району» В 2021 г. в Бурятии вступили в силу новые штрафы за самовыгул и регистрацию домашних животных. Теперь за нарушения правил выгула и регистрации предусмотрено наложение административных штрафов на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей.Фото: "Номер один"

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