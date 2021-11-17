В Бурятии могут запретить продажу бытовой химии, содержащей более 5% фосфатов

Законопроект о поправках в закон «Об охране озера Байкал» внесен с Госдуму



Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрием Кобылкиным внесла на рассмотрение палаты законопроект о запрете продажи моющих средств и товаров бытовой химии с высоким содержанием фосфорнокислых соединений на территории озера Байкал, а также прилегающих к озеру территориях. Текст документа размещен в думской электронной базе, сообщает



Поправки предлагается внести в законе «Об охране озера Байкал». В частности, разработчики инициативы хотят запретить продавать в центральной экологической и буферной экологической зонах синтетические моющие средства и товары бытовой химии, в составе которых содержится более 5% фосфатов и фосфонатов. Такие нормы позволят уменьшить поступление фосфоросодержащих соединений в воды озера Байкал через бытовые стоки, считают авторы проекта.



«Данная мера не ограничивает производителей синтетических моющих средств и товаров бытовой химии, а лишь направлена на корректировку потребительского предпочтения при балансе конституционно значимых интересов государства и граждан», - отмечается в пояснительной записке.



Депутаты указывают, что в последние десятилетия обостряется проблема эвтрофикации водоемов - насыщения водоемов биогенными элементами, в результате в них растет биологическая активность.



«Антропогенная эвтрофикация водоемов и водотоков, возникающая в результате избыточного поступления в них фосфоросодержащих соединений в составе синтетических моющих и водосмягчающих средств, сопровождается характерным комплексом изменений, из-за которых становится невозможным использование таких водоемов в хозяйственной деятельности (питьевое водоснабжение, рекреационные цели)», - отмечается в пояснительной записке к документу.



По данным депутатов, в последние годы в озере Байкал «зафиксировано кратное увеличение количества чужеродных водорослей». Некоторые из таких водорослей приводят к образованию в воде устойчивых к разрушению токсических веществ, что приводит к гибели байкальской губки.



«Обозначенные проблемы требуют разработки комплекса мер, направленных на максимальное снижение потерь фосфора при ограничении использования фосфатсодержащих удобрений, на уменьшение его содержания в потребительской продукции (синтетические и водосмягчающие средства) и, как следствие, недопущение дальнейшего загрязнения озера соединениями фосфора через бытовые и хозяйственные стоки», - подчеркивают авторы инициативы.



В сопроводительных документах к законопроекту представлена позиция Роспотребнадзора, поддержавшего инициативу, а также письмо Минприроды. Ведомство поддерживает концепцию законопроекта, но при этом предлагает «запретить использование на территории БПТ (Байкальской природной территории) всех моющих средств, содержащих в потребительской маркировке информацию о фосфатах, фосфонатах».



Фото: pixabay.com Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрием Кобылкиным внесла на рассмотрение палаты законопроект о запрете продажи моющих средств и товаров бытовой химии с высоким содержанием фосфорнокислых соединений на территории озера Байкал, а также прилегающих к озеру территориях. Текст документа размещен в думской электронной базе, сообщает ТАСС Поправки предлагается внести в законе «Об охране озера Байкал». В частности, разработчики инициативы хотят запретить продавать в центральной экологической и буферной экологической зонах синтетические моющие средства и товары бытовой химии, в составе которых содержится более 5% фосфатов и фосфонатов. Такие нормы позволят уменьшить поступление фосфоросодержащих соединений в воды озера Байкал через бытовые стоки, считают авторы проекта.«Данная мера не ограничивает производителей синтетических моющих средств и товаров бытовой химии, а лишь направлена на корректировку потребительского предпочтения при балансе конституционно значимых интересов государства и граждан», - отмечается в пояснительной записке.Депутаты указывают, что в последние десятилетия обостряется проблема эвтрофикации водоемов - насыщения водоемов биогенными элементами, в результате в них растет биологическая активность.«Антропогенная эвтрофикация водоемов и водотоков, возникающая в результате избыточного поступления в них фосфоросодержащих соединений в составе синтетических моющих и водосмягчающих средств, сопровождается характерным комплексом изменений, из-за которых становится невозможным использование таких водоемов в хозяйственной деятельности (питьевое водоснабжение, рекреационные цели)», - отмечается в пояснительной записке к документу.По данным депутатов, в последние годы в озере Байкал «зафиксировано кратное увеличение количества чужеродных водорослей». Некоторые из таких водорослей приводят к образованию в воде устойчивых к разрушению токсических веществ, что приводит к гибели байкальской губки.«Обозначенные проблемы требуют разработки комплекса мер, направленных на максимальное снижение потерь фосфора при ограничении использования фосфатсодержащих удобрений, на уменьшение его содержания в потребительской продукции (синтетические и водосмягчающие средства) и, как следствие, недопущение дальнейшего загрязнения озера соединениями фосфора через бытовые и хозяйственные стоки», - подчеркивают авторы инициативы.В сопроводительных документах к законопроекту представлена позиция Роспотребнадзора, поддержавшего инициативу, а также письмо Минприроды. Ведомство поддерживает концепцию законопроекта, но при этом предлагает «запретить использование на территории БПТ (Байкальской природной территории) всех моющих средств, содержащих в потребительской маркировке информацию о фосфатах, фосфонатах».Фото: pixabay.com

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