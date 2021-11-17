В Бурятии цены на продукты в основном растут

В Забайкалье обоснованность повышения цен выше среднего по стране проверяет прокуратура





В Бурятии в октябре к сентябрю 2021 года индекс потребительских цен составил 101,1 %. Продовольственная инфляция в октябре составила 101,6 %, непродовольственная – 101,3 %, услуги – 99,5 %, сообщает Бурятстат.



В октябре из продовольственных товаров существенно подорожали яйца куриные на 9,2 %. В группе «Кондитерские изделия» подорожали печенье на 3,2 %, конфеты мягкие, глазированные шоколадом – на 2,9 %, зефир, пастила – на 2,4 %.



Среди прочих продовольственных товаров стали дороже: чай зеленый на 7,5 %, консервы рыбные натуральные и с добавлением масла – на 6,5 %, ягоды замороженные, сметана – на 4,5 %, йогурт – на 4,0 %, мясокопченности – на 3,9 %, овощи натуральные консервированные, маринованные – на 3,7 %, рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород – на 3,6 %, пиво отечественное – на 3,5 %.



За счет повышения цен на огурцы свежие в 1,7 раза, помидоры свежие – на 41,2 %, бананы – на 9,8 %, груши – на 7,6 %, картофель – на 6,4 %, свеклу столовую - на 6,3 %, плодоовощная продукция в среднем подорожала на 5,7 %. В то же время подешевели: капуста белокочанная на 15,7 %, лимоны – на 13,0 %, виноград – на 6,4 %.



Среди прочих продовольственных товаров подешевели: филе рыбное – на 3,9 %, консервы овощные для детского питания – на 2,8 %, хлопья из злаков (сухие завтраки), рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород) – на 2,5 %, напитки газированные – на 2,4 %, какао, баранина (кроме бескостного мяса) – на 2,2 %.



Продовольственная инфляция, разумеется, не является прерогативой Бурятии. Продукты дорожают во всех регионах страны, включая соседние. В этом плане интересен опыт Забайкалья. Прокуратура края с привлечением прокуроров всех районов проводит проверку исполнения законодательства в сфере ценообразования на продукты питания, сообщает пресс-служба надзорного органа.



По последним данным Росстата, на территории края с 8 по 15 ноября выше среднего по стране увеличились цены на свинину (1,28 %), яйцо (1,43 %), крупу гречневую (1,78), хлеб белый (3,65), огурцы свежие (6,30 %), томаты свежие (11,35). Ранее был зафиксирован рост цен на морковь (7,4 %), молоко (2,5 %), а также ржаной хлеб, творог и детское питание.



Проверки обоснованности роста цен и возможного картельного сговора продавцов проводятся в различных местах реализации продовольственных товарах – в крупных и мелких магазинах, на рынках. Участие в них также принимают специалисты Федеральной антимонопольной службы и муниципалитетов.



Помимо прочего, представители надзорного ведомства дадут оценку деятельности органов местного самоуправления, которые должны в полном объеме и своевременно мониторить изменение цен на жизненно важные продукты питания. Прокуроры предостерегут продавцов о недопустимости нарушений. При наличии оснований будут приняты иные меры реагирования, в том числе, по привлечению виновных к ответственности. К примеру, в прошлом году в Шелопугинском районе установлен факт сговора двух продавцов, необоснованно повысивших цену на хлеб с 25 до 30 рублей. По результатам проверки цены на хлеб снижены до прежних значений, Федеральной антимонопольной службой предприниматели оштрафованы на 40 тыс рублей каждый.



Фото: epp.genproc.gov.ru



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.