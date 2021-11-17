Жители Улан-Удэ взбунтовались против установки вышки 5G

«Это биологическое оружие», заявляют горожане
Сегодня в Улан-Удэ разгорелся конфликт, связанный с попыткой установить вышку 5G возле жилых домов в районе площади Славы. Видео протестов, которые устроили несколько женщин, появилось в паблике «Весь Улан-Удэ».
«Возле детской площадки устанавливают вышку 5G, в 20-ти метрах от домов. Уже привезли. У нас ни дорог не могут сделать, ничего, зато…», - начала рассказывать автор видео.
«Боевое оружие зато могут поставить! В центре ПВЗ!» - воскликнула стоящая рядом женщина.
«5G – это биологическое оружие! Тут дети живут, старики!», - возмутилась другая горожанка.
На место конфликта даже прибыл полицейский.
«Будет совещание по поводу вашей жалобы либо сегодня, либо завтра. Соответственно, будут принимать меры», - сообщил он собравшимся.
«Какие меры??? Мы запрещаем на нашей земле ставить вышки! Все!», - категорично объявила стражу порядка одна из местных жительниц.
Полицейский в ответ пообещал, что машина с вышкой уедет, и попросил в случае чего звонить в дежурную часть.
Фото: скриншоты видео «Весь Улан-Удэ»
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