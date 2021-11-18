В Бурятии чиновники оставили людей жить в опасном доме

Расселить их было некуда, поскольку власти не создали маневренный фонд



Прокуратура Бурятии нашла нарушения в работе сельского поселения «Тарбагатайское».

«Распоряжениями администрации многоквартирный дом по улице Гагарина в селе Тарбагатай признан аварийным и подлежащим сносу. Однако, несмотря на то, что проживание в данном доме представляет опасность, жильцы не расселены в связи с отсутствием на территории поселения маневренного фонда», - рассказали в надзорном ведомстве.



В связи с этим прокурор подал иск о признании бездействия поселковой администрации незаконным и обязании ее создать на территории поселения маневренный жилищный фонд. Суд требования прокурора удовлетворил, дав администрации полгода на создание маневренного фонда. Решение суда в законную силу еще не вступило.



Фото: «Номер один» «Распоряжениями администрации многоквартирный дом по улице Гагарина в селе Тарбагатай признан аварийным и подлежащим сносу. Однако, несмотря на то, что проживание в данном доме представляет опасность, жильцы не расселены в связи с отсутствием на территории поселения маневренного фонда», - рассказали в надзорном ведомстве.В связи с этим прокурор подал иск о признании бездействия поселковой администрации незаконным и обязании ее создать на территории поселения маневренный жилищный фонд. Суд требования прокурора удовлетворил, дав администрации полгода на создание маневренного фонда. Решение суда в законную силу еще не вступило.Фото: «Номер один»

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