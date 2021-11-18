В Бурятии бдительные полицейские предотвратили крупный пожар

В Северобайкальске загоревшаяся деревянная постройка угрожала соседним домам



В Бурятии в Северобайкальске сотрудники ДПС Николай Голюк и Денис Уланов, патрулируя город, заметили возгорание деревянной постройки в жилом массиве, сообщили в республиканском МВД.



Полицейские незамедлительно известили о случившемся в дежурную часть отдела и пожарных. Затем автоинспекторы отправились на осмотр места происшествия и, убедившись, что в постройке нет людей, начали будить жителей близлежащих домов. Полицейские предприняли меры по обесточиванию деревянной постройки. Один из жителей соседних домов подключил поливочный шланг и передал полицейским. Благодаря оперативной работе сотрудников полиции удалось предотвратить переход огня на соседние дома.



После прибытия пожарных общими усилиями локализован очаг возгорания.



Местные жители поблагодарили правоохранителей за оперативную работу и профессиональные действия.



Фото: МВД по Бурятии





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