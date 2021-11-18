В Улан-Удэ серые волки переехали в новый вольер

Животные уже адаптировались к новому помещению





В Этнографическом музее народов Забайкалья обустроили новый вольер для серых волков. Как сообщили в пресс-службе музея, он отвечает всем необходимым требованиям, оснащен двумя секциями и деревянным полом. Внутри установлен домик, где волки могут укрыться в ветреную погоду. В качестве подстилки использовано сено. Снаружи сделана эстакада для разминки лап.





Малая секция – это перегонный вольер, оборудованный шибером, который используется во время уборки и кормления питомцев. В целом вольер получился просторным и светлым.





«Наши серые волки Кичи и Лиман переехали в новые апартаменты. Потому как по-другому этот новый современный вольер для хищников и не назовешь. Лиман и Кичи уже адаптировались и чувствуют себя очень хорошо», - сообщили в музее.Фото: Этнографический музей народов Забайкалья