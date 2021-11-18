В Бурятии приставы приостановили работу гостиницы на Байкале

Ее владелец игнорировал нормы профилактики коронавируса





В Бурятии судебные приставы приостановили на 30 суток деятельность гостиницы «Драган» в селе Горячинск в связи с выявленными нарушениями антиковидных требований, сообщили в республиканском управлении ФССП.



Индивидуальный предприниматель не проводил контроль температуры тела работников гостиницы и проживающих в ней гостей, уборка контактных поверхностей проводилась реже, чем каждые два часа, что является нарушением, а также не велся журнал учета времени работы рециркулятора.



В связи с нарушением законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период угрозы распространения COVID-19 индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности в виде приостановления деятельности на 30 суток.



На основании постановления суда в Прибайкальском районном отделении УФССП по Бурятии возбудили исполнительное производство. В связи с возможной угрозой жизни и здоровью граждан судебный пристав-исполнитель немедленно выехал по месту нахождения кафе.



На сегодняшний день деятельность гостиницы приостановлена, а собственник организации предупрежден об административной и уголовной ответственности на случай несанкционированного возобновления деятельности.



Фото: УФССП по Бурятии



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