В Бурятии в больницах находятся более 1 220 пациентов с COVID-19

Ежесуточная смертность от коронавируса держится на отметке восемь случаев



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 66 957. Это на 245 случаев больше, чем было во вторник. Из них приходится на жителей Улан-Удэ 47% (31 287). Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 2 097 человек, за последние сутки – восемь (шесть из них старше 65 лет), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных 203 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 14 477 человек.



В стационарах получают лечение 1 226 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 990. В отделениях реанимации находится 121 пациентов (из них старше 65 лет – 76), на ИВЛ – 72 пациента (из них старше 65 –45), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 59.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1 517 коек: занято – 1 226, свободно – 291 коек. Занятость коечного фонда составляет 80,8%.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 4 092 человека.



Всего выздоровели от коронавируса 59 536 (+224) человек, дополнительно сняты с наблюдения 104 человека.



За сутки проведено исследований от 4 106 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1 668 393 исследований.



Первым компонентом вакцины от COVID-19 привито 459 478 человек. Завершили вакцинацию 321 563 человека.



Фото: pixabay.com



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