В военном городке Звездный модернизировали котельную

Это позволит ежегодно экономить почти 45 млн рублей

Работы по капремонту котельной в Звездном прошли по энергосервисному контракту, что позволит ежегодно экономить почти 45 млн рублей.Сегодня, 17 ноября, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков совместно с начальником филиала «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России по Воздушно-космическим силам Алексеем Хрипко проверил обновленную местную котельную в Звездном.– Хотелось бы напомнить, в 2019 году, в декабре у нас здесь была практически чрезвычайная ситуация на котельной, которая обслуживает мкрн Звездный – воинскую часть и местных жителей – это порядка двух тысяч человек. Произошла авария, вышла из строя форсунка, мы стояли на грани остановки. Благодаря нашим коллегам из ТГК-14, котельной авиазавода, было вовремя принято решение, помогли с материалами, запасными частями – удалось избежать чрезвычайной ситуации. Как раз тогда мы встречались тогда с Алексеем Николаевичем, было принято решение о том, что мы подходим к модернизации котельной со всей ответственностью и полнотой, - сказал Игорь Шутенков.На объекте прошла масштабная реконструкция – все котлы перевели с парового режима на водогрейный, ушли от разогрева топлива паром и сжигания мазута, установили более энергоэффективное оборудования взамен морально устаревшего и т. д. Кроме того, установили индивидуальные тепловые пункты горячего водоснабжения в более 20 домах.– Результат мы видим – надежная, постоянная, качественная подача теплоносителя на микрорайон и жилые дома. Полностью модернизирована котельная. Новая технология позволяет уменьшить количество выбросов вредных веществ на 20 процентов, ну и конечно здесь идет экономия топлива, – подчеркнул мэр города.Все работы подрядчиком компанией «Авантаж» завершены. Общая сумма вложений составила – 127,3 млн рублей. Ремонт прошел с привлечением средств инвестиций, через энергосервисный контракт.– Установлены четыре емкости общей кубатуры 700 тонн, в емкостях применены новые технологии военно-промышленного комплекса, которые позволяют оптимизировать затраты, в частности оптимизировать выбросы в атмосферу вредных веществ до 30 процентов. В работе два котла, сейчас работает 15 мегаватт, черного дыма мы не видим, как будто работает газовая котельная. – еще раз подчеркнул экологичность новой котельной начальник филиала «ЦЖКУ» Минобороны России Алексей Хрипко.Местные жители уже оценили работу обновленной котельной.– Очень рады, раньше были проблемы у жителей. Теперь все хорошо. Управляющая компания своевременно реагирует на наши запросы, – отметила Ольга Болонева.Проверили и температуру теплоносителя в одном из жилых домов, в котором установлен индивидуальный тепловой пункт.– Это позволяет повысить качество предоставляемых услуг. Если раньше жители горячую воду получали путем разбора сетевой воды, которая не приспособлена для горячего водоснабжения, то в этом году инвестором проведена программа по обустройству индивидуальных тепловых пунктов. Сейчас температура теплоносителя, который питает жилой дом в соответствии санитарным нормам составляет 62 градуса. Жители получают качественный ресурс, – продемонстрировал Алексей Хрипко.Масштабная модернизация всего коммунального хозяйства началась с 2017 года, когда за обслуживание котельной взялась бюджетная организация «Центральное жилищно-коммунальное управление».В 2019 году при встрече руководства организации с мэром Улан-Удэ был сформирован план мероприятий по ремонту котельной и мазутного хозяйства. Инициатива по реконструкции котельного хозяйства была поддержана согласно решению министра обороны России Сергея Шойгу.Игорь Шутенков отметил, что сейчас идет комплексное развитие всего микрорайона.– Со стороны Министерства обороны принято решение о модернизации котельной, со стороны органов власти – решение о строительстве нового детского садика на 280 мест. Капитально отремонтирована школа, теперь дети учатся в новых комфортных условиях. В этом году произведен ямочный ремонт дороги к Звездному. Военные нам передали помещение для филиала детской школы искусств № 10, – подчеркнул мэр Улан-Удэ.