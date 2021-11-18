В военном городке Звездный модернизировали котельную

Это позволит ежегодно экономить почти 45 млн рублей
Работы по капремонту котельной в Звездном прошли по энергосервисному контракту, что позволит ежегодно экономить почти 45 млн рублей.
Сегодня, 17 ноября, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков совместно с начальником филиала «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России по Воздушно-космическим силам Алексеем Хрипко проверил обновленную местную котельную в Звездном.
– Хотелось бы напомнить, в 2019 году, в декабре у нас здесь была практически чрезвычайная ситуация на котельной, которая обслуживает мкрн Звездный – воинскую часть и местных жителей – это порядка двух тысяч человек. Произошла авария, вышла из строя форсунка, мы стояли на грани остановки. Благодаря нашим коллегам из ТГК-14, котельной авиазавода, было вовремя принято решение, помогли с материалами, запасными частями – удалось избежать чрезвычайной ситуации. Как раз тогда мы встречались тогда с Алексеем Николаевичем, было принято решение о том, что мы подходим к модернизации котельной со всей ответственностью и полнотой, - сказал Игорь Шутенков.
На объекте прошла масштабная реконструкция – все котлы перевели с парового режима на водогрейный, ушли от разогрева топлива паром и сжигания мазута, установили более энергоэффективное оборудования взамен морально устаревшего и т. д. Кроме того, установили индивидуальные тепловые пункты горячего водоснабжения в более 20 домах.
– Результат мы видим – надежная, постоянная, качественная подача теплоносителя на микрорайон и жилые дома. Полностью модернизирована котельная. Новая технология позволяет уменьшить количество выбросов вредных веществ на 20 процентов, ну и конечно здесь идет экономия топлива, – подчеркнул мэр города.
Все работы подрядчиком компанией «Авантаж» завершены. Общая сумма вложений составила – 127,3 млн рублей. Ремонт прошел с привлечением средств инвестиций, через энергосервисный контракт.
– Установлены четыре емкости общей кубатуры 700 тонн, в емкостях применены новые технологии военно-промышленного комплекса, которые позволяют оптимизировать затраты, в частности оптимизировать выбросы в атмосферу вредных веществ до 30 процентов. В работе два котла, сейчас работает 15 мегаватт, черного дыма мы не видим, как будто работает газовая котельная. – еще раз подчеркнул экологичность новой котельной начальник филиала «ЦЖКУ» Минобороны России Алексей Хрипко.
Местные жители уже оценили работу обновленной котельной.
– Очень рады, раньше были проблемы у жителей. Теперь все хорошо. Управляющая компания своевременно реагирует на наши запросы, – отметила Ольга Болонева.
Проверили и температуру теплоносителя в одном из жилых домов, в котором установлен индивидуальный тепловой пункт.
– Это позволяет повысить качество предоставляемых услуг. Если раньше жители горячую воду получали путем разбора сетевой воды, которая не приспособлена для горячего водоснабжения, то в этом году инвестором проведена программа по обустройству индивидуальных тепловых пунктов. Сейчас температура теплоносителя, который питает жилой дом в соответствии санитарным нормам составляет 62 градуса. Жители получают качественный ресурс, – продемонстрировал Алексей Хрипко.
Масштабная модернизация всего коммунального хозяйства началась с 2017 года, когда за обслуживание котельной взялась бюджетная организация «Центральное жилищно-коммунальное управление».
В 2019 году при встрече руководства организации с мэром Улан-Удэ был сформирован план мероприятий по ремонту котельной и мазутного хозяйства. Инициатива по реконструкции котельного хозяйства была поддержана согласно решению министра обороны России Сергея Шойгу.
Игорь Шутенков отметил, что сейчас идет комплексное развитие всего микрорайона.
– Со стороны Министерства обороны принято решение о модернизации котельной, со стороны органов власти – решение о строительстве нового детского садика на 280 мест. Капитально отремонтирована школа, теперь дети учатся в новых комфортных условиях. В этом году произведен ямочный ремонт дороги к Звездному. Военные нам передали помещение для филиала детской школы искусств № 10, – подчеркнул мэр Улан-Удэ.
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