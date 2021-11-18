В Улан-Удэ ради жителей самоволок перенесут сети электроснабжения

Членам ДНТ «Хвойное» предложили оплатить эти работы ради узаконения домов



В Улан-Удэ жителям ДНТ «Хвойное» перенесут сети электроснабжения, в результате люди смогут узаконить свои дома. Такое решение принял заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников в ходе рабочего совещания с представителями компании «Россети Сибирь», администрацией Улан-Удэ и минтранса республики, сообщили в пресс-службе ведомства.



Жители ДНТ обратились с просьбой решить вопрос переноса сетей электроснабжения для узаконивания земельных участков. Сейчас земельные участки находятся в охранной зоне сетей электроснабжения, поэтому их владельцы не могут узаконить свои земельные участки и домовладения.



В ДНТ состоялось выездное совещание под председательством зампреда правительства. В итоге принято решение о переносе линий электропередач. «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» рассчитали примерную стоимость мероприятий – 1,4 млн руб.



«Конечно, дома возведены без согласия администрации города, в неположенном месте. Однако сегодня мы не можем снести строения и оставить людей без жилья, поэтому будем помогать. Свет у людей должен быть в первую очередь. У нас уже есть понимание, в какую сумму обойдется строительство ЛЭП и прокладка сетей электроснабжения, специалисты «Россети Сибирь» сделали полный расчет. Министерство транспорта Бурятии поможет организовать процесс и проконтролировать работы», - говорит Евгений Луковников.



Накануне в правительстве Бурятии обсудили вопрос финансирования переноса сетей. Жителям ДНТ «Хвойное» было рекомендовано произвести мероприятия за свой счет, а «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» до конца года должны подготовить проектную документацию.



Если ДНТ заключит договор на переустройство электросетевого хозяйства с «Бурятэнерго», то работы пройдут в 2022 году. После жители смогут продолжить узаконение своих земельных участков и домовладений.



Фото: минтранс Бурятии



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.