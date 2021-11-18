«Фронтовики» просят мэрию Улан-Удэ задраить люки

ОНФ добивается приведения в порядок опасных люков в столице Бурятии



В Бурятии Народный фронт обратился к властям Улан-Удэ с просьбой привести в порядок канализационные люки, находящиеся в ненормативном состоянии и представляющие опасность для горожан. Их обилие в разных районах города эксперты ОНФ выявили в ходе рейда в рамках мониторинга объектов благоустройства городской среды, сообщили в республиканском исполкоме ОНФ.



Всего зафиксировано более 10 проблемных участков. Обо всех Народному фронту рассказали местные жители. Так, в поселке Сосновый Бор Октябрьского района по ул. Маршала Жукова, д.2 и д.7 выявлено более семи люков в неудовлетворительном состоянии. На нескольких установлены полимерные крышки, не соответствующие ГОСТу, не подходящие по размеру и просто уложенные поверх канализационного колодца, что создает возможность не только их свободного хищения, но и открытия. Все канализационные люки также не по стандарту оборудованы на подложке выше уровня дороги, что создает препятствия для движения пешеходов и автомобилей по дворовым территориям, к тому же может стать причиной травмы в темное время суток.



Несколько проваленных в землю люков прямо на проезжей части обнаружено по ул.Сахьяновой. Все они закрыты предупреждающими табличками «Идут ремонтные работы» и «Объезд», у провала дороги напротив здания Бурятского научного центра находится табличка неизвестного значения. Все эти опознавательные знаки установлены после длительного периода, когда колодцы были просто прикрыты подручными средствами, так один люк прикрыт тонким листом фанеры, что крайне опасно. Знаки установлены, но проблема так и не решается.



Общественники отметили, что в таком состоянии эти люки находятся на протяжении полугода и, очевидно, что провал асфальта вокруг произошел из-за ветхости состояния колодцев, которые необходимо было вовремя ремонтировать. Причем саму дорогу по ул.Сахьянова отремонтировали в 2019 году. Возможно, причина кроется в нарушениях при строительстве дороги, когда не было учтено наличие колодцев.



У общеобразовательной школы №17 по ул.Ключевская, 50 «А» выявлен полуоткрытый люк, который расположен в неосвещенном месте возле дома №60 и может угрожать травмой, так как совсем незаметен на пути. Люк по ул.Калашникова, д.8 прямо на тротуаре, ведущему к пешеходному переходу, почти провалился. Это оживленный участок, где ежедневно дети идут в школу №47. По словам местных жителей, его крышку раздавила еще летом строительная техника, которую использовали при ремонте теплотрассы у соседних домов. Трещина может провалиться в любой момент и тогда люк окажется открытым.



На ул.Жердева, 9 «А» канализационный люк, закрытый металлической крышкой, не имеет замков, что обеспечивает свободный доступ любого гражданина к коммуникациям.



«Главными нарушениями, которые были выявлены во время мониторинга, стали открытые, оборудованные не по ГОСТу, проваленные и поврежденные в ходе различных ремонтных работ люки. Прослеживается общая тенденция отсутствия контроля со стороны властей и ресурсоснабжающих организаций за состоянием люков в городе. Муниципалитет и надзорные органы обязаны контролировать состояние люков, выявляя опасные, и принимать меры для привлечения к персональной ответственности должностных лиц за несоблюдение мер безопасности оборудования подземных коммуникаций», - отмечает координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ в Бурятии Дмитрий Замолотских.



Фото: пресс-служба ОНФ





В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.