Житель Бурятии оказался под следствием, уничтожив паспорт бывшей супруги

А если бы просто бил посуду, то, может, обошлось бы без суда







В Бурятии в производстве следствия ОМВД России по Иволгинскому району находится уголовное дело, возбужденное по факту уничтожения паспорта гражданки России. Документ порвал и сжег ее бывший супруг, сообщили в республиканском МВД.



Следствием установлено, что 13 августа между бывшими супругами произошел бытовой конфликт. В ходе ссоры 22-летняя девушка разорвала общие фотографии на глазах у бывшего супруга. Тогда он, в свою очередь, взял из ее сумки паспорт гражданина Российской Федерации и порвал его. Порванный документ он выбросил в печь.



После скандала молодой человек, осознав противоправное деяние, пообещал девушке оплатить понесенные убытки за восстановление паспорта, однако не сделал этого. Девушка написала заявление в правоохранительные органы.



Следствием возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 325 УК РФ « Похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие официальных документов…». Максимальный срок наказания по ней – лишение свободы на срок до года.



Фото: «Номер один»





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